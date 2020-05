Insfrán otorgó un aumento del 15% a los pensionados del IPS

La medida alcanza a 10.359 abuelos y abuelas y será retroactivo al 1 de mayoEl gobernador Gildo Insfrán dispuso este jueves un aumento del 15% para los beneficiarios del Instituto de Pensiones Sociales (IPS) de la Provincia, retroactivo al 1 de mayo. De esta manera, el monto mínimo que se asigna a los beneficios previstos para ese régimen de la Ley Nº 482 se fija en la suma de $6.544, retroactivo al 1º de mayo.El anuncio lo formuló el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en el transcurso de la conferencia de prensa de este jueves. La medida alcanza a 10.359 abuelos y abuelas.El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, calificó de muy importante a la medida para los pensionados provinciales, a quienes además se les entrega a partir de este mes un bolsón de mercaderías en las distintas casas de la solidaridadProgramas y medidasDe contención socialEl titular de la cartera económica provincial brindó el informe diario de todos los programas sociales y las medidas económicas financieras que “están dirigidas a robustecer la red de contención social que estamos articulando con el gobierno nacional”.En tal sentido, indicó que se continúan recibiendo las inscripciones para los cooperativistas que sufrieron una merma en sus ingresos debido al aislamiento obligatorio, bajo el Programa de trabajo autogestionado, una línea de asistencia económica individual del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad. Los interesados pueden solicitar información en la Subsecretaría de Economía Social de la Provincia a través de cualquier medio electrónico u obteniendo un turno para concurrir a sus oficinas, que funcionan en Pringles y Belgrano, planta baja, de esta ciudad.Con respecto a los cronogramas de pagos de diversas asignaciones, señaló que continúan las transferencias a las empresas que solicitaron el subsidio de asistencia al trabajo y la producción, que consiste en el pago del 50 por ciento de los salarios a los trabajadores del salario que tuvieron en el mes de febrero de este año, con un piso de un sueldo mínimo vital y móvil y el techo de dos salarios mínimo, vital y móvil. “La diferencia, queda a cargo del empleador”, recordó el funcionario de Economía.Asimismo, detalló que continuó el pago las AUH a los beneficiarios con DNI terminados en 4 y la asignación por embarazo a los DNI finalizados en 3. También recibieron el desembolso para la tarjeta Alimentar los DNI terminados en 4 y los pensionados provinciales terminados en 6 y 7, recordando que el aumento del 15 por ciento lo van a percibir con la suma del mes próximo retroactivo el pago al 1 de mayo.Prosiguió sin ningún tipo de inconvenientes el operativo especial de pago del IFE con el banco y la colaboración de la Policía de la provincia, de REFSA y de los intendentes de las distintas localidades.Cobraron en las localidades de Villa 213, El Espinillo, Posta Cambio Zalazar y Guadalcázar.Este viernes, el operativo de pago comenzará en la localidad de Juan G. Bazán, de 7 a 8 horas; siguiendo en Pozo del Mortero, Los Chiriguanos para concluir en Pozo de Maza. En la localidad de Villa 213 terminarán de pagar a los DNI terminados desde el número 5 al 9.También se cumplió el pago del IFE por ventanilla en todas las sedes bancarias del Banco Formosa a los DNI terminados en 1, con apellidos de “L” a la “Z”. A su vez, cobraron los que optaron por la Red Link con DNI teminado sen 3 y la Red Banelco los DNI teminados en 6 y con CBU, los DNI terminados en 6.Los jubilados y pensionados que corresponden al Sistema Integrado Previsional Argentina cobraron por ventanilla los DNI terminados en 4 y cuyos haberes no superan la suma de 17.859 pesos.El IFE volcará $1520 millonesA la economía localConsultado el ministro Ibáñez respecto a la inyección que provocará a la Provincia el pago del IFE a 152 mil beneficiarios, respondió: “Podemos hacer un cálculo que si bien no va ser exacto, da una idea de la dimensión de la ayuda social que conforma esta red social de contención de los que menos tienen. El IFE es un programa de una magnitud nunca visto y en nuestra provincia, al saber que son más de 152 mil beneficiarios, podemos deducir que ingresarán a la provincia 1520 millones de pesos”.Aclaró, no obstante, que “hay un cúmulo también de otras asignaciones de otros programas tanto nacionales como provinciales que vamos a cuantificar a fin de mes, porque consideramos que habrá un aporte real a nuestra economía, no sólo al bolsillo de quien pasa un momento bravo sino también de aquellos trabajadores que por distintas circunstancias, su empleador no le puede hacer frente al 100 por ciento de sus ingresos. Los cooperativistas, son un claro ejemplo”.Ibáñez no dudó que “ese dinero va casi exclusivamente al consumo porque acá no hay especuladores que van a salir a comprar dólares, son comprovincianos que reciben una ayuda social del Estado para poder pasar este momento tan difícil”.Fondos nacionales paraenfrentar la pandemiaEl doctor Ibáñez explicó que el gobierno nacional creó un fondo de 120 mil millones de pesos, dividido en dos porciones de 60 mil millones cada uno. El primero se maneja en la órbita del Ministerio del Interior que otorga ayuda del Tesoro de la Naación a todas las provincias argentinas para sufragar los gastos que la pandemia genera en cada estado.En tal sentido, indicó que “ha repartido ya una cuarta parte, un 20 o 21 por ciento, con un criterio de igualdad porque aplica estrictamente el coeficiente que cada provincia tiene para la Coparticipación Federal de Impuestos y en virtud de eso, hizo las remesas”.“La otra mitad de asistencia financiera a la provincia está bajo la órbita del Ministerio de Economía, el cual ha dictado hace 48 horas más instrucciones, requisitos que debemos reunir las provincias para ser beneficiarias de un crédito, si bien dice que la tasa va se ínfima el capital sea ajusta por le CER.Los requisitos los estamos analizando uno por uno. Vamos a elevar al gobernador las indicaciones técnicas, cómo está nuestro presupuesto, cómo estamos con los gastos para combatir la pandemia, qué pasa con la tremenda brecha entre la caída de la Coparticipación y la inflación real. Cuando el Gobernador lo decida, comunicaremos si Formosa propone acceder a este tipo de medidas que otorga el gobierno nacional”, subrayó el ministro Jorge Oscar Ibáñez.