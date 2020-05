Ibáñez: “El Hospital Evita se construyó con fondos exclusivos del Tesoro provincial”

Aseguran que no existe otro hospital de estas características en el país, por lo es “un orgullo de los formoseños”El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez y el director de Epidemiología, Mario Romero Bruno, brindaron detalles del financiamiento y el equipamiento del nuevo Hospital Interdistrital Evita que fue acondicionado para asistir casos leves y moderados de COVID-19.Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro Ibáñez dio precisiones económicas de la obra. “Se construyó con fondos exclusivos del Tesoro provincial. Parte, con un crédito que en sucesivas etapas se fue desembolsando de acuerdo al avance de la obra, con cargo exclusivo el 100% al Tesoro de la provincia y una contrapartida directa también del Tesoro provincial”, indicó.Respecto al equipamiento, precisó que también fue 100% adquirido por la provincia en el transcurso de un año y medio; y que la suma de todos los elementos obtenidos en la fecha de compra supera los 300 millones de pesos, pero que “si tuviéramos que hacerlo hoy, la cifra sería dos o tres veces esa suma”.Aclaró que el hospital está equipado con suministros que se compraron en el último mes y que son “necesarios e imprescindibles” para combatir la pandemia, como los respiradores expuestos en las fotografías.Por su parte, Mario Romero Bruno aseguró que no existe otro hospital de estas características en el país, por lo cual lo consideró “un orgullo de los formoseños”.“Es un hospital que ya está planificado, que fue construido y terminado de equipar en este momento. Tiene un desarrollo pensado para diez años en la provincia”, sostuvo el profesional y agregó que tanto la estructura edilicia como los equipamientos son de primera tecnología y no “tenemos nada que envidiar”.El especialista también señaló que es un hospital que responde a las necesidades actuales al detallar: “Cuenta con habitaciones de dos camas, excepto en la guardia. Tiene camas articuladas, electrónicas, el equipamiento de monitores, respiradores, justamente los últimos tienen que ver con circuitos específicos de mayor seguridad por la trasmisión de este virus y da respuesta a la máxima tecnología que requiere de mayor capacitación de las personas que van a trabajar allí”.“Etapa de alerta”En ese sentido, Romero Bruno aseveró que la provincia transita una etapa de alerta ante la situación de la región y el país y de preparación del recurso humano ante cualquier emergente.“En este momento se cumplió la preparación de la estructura y se sigue intensificando la preparación del personal que trabajará en ese lugar, un equipo multidisciplinario de médicos, administrativos y gente de limpieza”, adelantó.