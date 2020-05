González: “Somos respetuosos de las medidas sanitarias que toman otras provincias, pero respeten las nuestras”

El ministro de Gobierno, Deguridad y Justicia de la provincia, Jorge Abel González, se refirió a las declaraciones mediáticas del presidente de la empresa de agua del Chaco, quien afirmó que ocho trabajadores que viven en El Colorado se vieron impedidos de realizar sus tareas en la planta potabilizadora del Puente Libertad, ubicada en General San Martín, debido a que Formosa les negó el reingreso a la provincia.Además, se acusó de “falta de sentido común” a las autoridades formoseñas, porque podría peligrar el suministro de agua a 50 mil habitantes.Ante estas acusaciones, durante la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el titular de la cartera de Gobierno aclaró: “Nosotros tenemos medidas sanitarias muy claras que están puestas en vigencia por este consejo, para la protección de la salud pública de todos los formoseños y somos estrictos en el cumplimiento”.Y continuó: “Cuando nos plantearon esta cuestión, le aclaramos a las autoridades chaqueñas de que nuestras medidas sanitarias se respetan. En este caso, toda persona que se retira del territorio provincial al momento de regresar debe guardar la cuarentena y, con eso, nosotros no jugamos porque el horizonte es la protección de la salud pública de los formoseños”.En ese sentido, González aseguró que “en ningún momento se impidió a estas personas realizar la tarea que deben desempeñar en Chaco” porque “no tienen prohibición de salir”; el punto es que cuando regresen al territorio provincial deben hacer la cuarentena y “en eso no vamos a movernos porque lo importante es cuidar la salud de los formoseños y formoseñas”.También, indicó que “nadie nos puede garantizar que sean 200 o 250 metros”, porque en cuestiones epidemiológicas “un milímetro marca la diferencia”.“No hay mala voluntad”“No hay ninguna mala voluntad, se explicó extensamente esta situación y nos han publicado en cuanto medio nacional pudieron respecto a la situación”, denunció el ministro.En este contexto, el ministro González agregó: “No vamos a hacer ninguna afirmación respecto a cómo otra provincia maneja la emergencia sanitaria. Somos absolutamente respetuosos de las medidas sanitarias que pueden o no tomar, pero respeten nuestras medidas sanitarias”.Para concluir, González aseveró que “toda gestión se mide por resultados y están a la vista”, porque en el parte de la fecha se informó que llevan 637 test de coronavirus realizados en la provincia y todos dieron resultados negativos.Permiso de circulación por patentesPor otro lado, el ministro reiteró la explicación acerca de la circulación de automóviles por números de patentes. “Existen interpretaciones dispares respecto a esta cuestión, tenemos que entenderlas por el celo que está poniendo nuestra policía de la provincia, para cuidar la salud de todos”, señaló.En esa línea, sostuvo que existen días de circulación para patentes pares e impares y que el número cero está incluido en el primer grupo.“El otro aspecto dentro de las excepciones que tenían esta restricción de la circulación, estaban aquellas personas que contasen con el permiso de circulación correspondientes porque pertenecían, por ejemplo, a alguna de las actividades esenciales y estaban eximidas de la circulación con patentes”, declaró.Y admitió que si bien existen algunas interpretaciones “más literales” de la situación, “no hay nada que no podamos solucionarlo conversando”.González resaltó también el compromiso de la policía de la provincia en colaborar en este momento de emergencia sanitaria, “ayudándonos a recordar todas las medidas sanitarias que debemos tomar al momento de circular: la patente y el barbijo”.Por último, y en respuesta a la duda de una usuaria manifestada a través de las redes sociales, el ministro expresó: “No entró una persona con el virus por Clorinda”.“Vamos a cortar con esa información, hubieron fake news que circularon diciendo que había casos en Puerto Elsa, Nanawa, y es todo mentira. Una burda operación que trata de generar temor en la población, no hay nada de esto”, finalizó.