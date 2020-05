González: “La información es un derecho que tiene el pueblo para poder tomar decisiones”

El ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Jorge Abel González, valoró el rol de los medios de comunicación en la transmisión de información relacionada con la pandemia que enfrenta el país y el mundo, difundiendo cada día los datos científicamente validados que brinda el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19.Al celebrarse este domingo el Día Internacional de la Libertad de Expresión, el titular de la cartera de gobierno reflexionó respecto a la importancia del rol de los medios en la difusión del trabajo que realiza la provincia para enfrentar esta pandemia.En este contexto, exhortó a que “trabajemos juntos y discutamos y profundicemos nuestra propia agenda, sin necesidad de recurrir a la agenda de los medios porteños”, refiriéndose a temas que no se relacionan con la realidad local.“La información no es una mercadería, es un derecho que tiene el pueblo para poder tomar sus decisiones de manera libre e informada; y ése es el rol que nos toda cumplir en esta mesa: brindar información del COVID-19”, consignó el ministro y agradeció a los formoseños y formoseñas que “tomando nota de estos partes diarios, toman la decisión de elegir cuidar la salud propia y la de sus familias”.Aseguró que desde el Consejo Integral de la Emergencia “siempre hemos venido con la información científicamente validada y la información oficial y éste pacto que establecimos con nuestra comunidad, lo mantenemos y lo vamos a seguir cumpliendo. En nuestra casa común que es Formosa, hoy no tenemos casos de coronavirus pero tenemos que estar preparados y la mejor manera es diciéndoles la verdad para que trabajemos todos juntos”.