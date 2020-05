COVID- 19: A todo paciente que presenta síntomas respiratorios se le hace los diagnósticos

Así lo afirmó el doctor Romero Bruno, haciendo notar la importancia del nuevo envío de 2000 test de reactivos por parte de la Nación, que servirán para los diagnósticos de personas asintomáticas.Mario Romero Bruno, director de Epidemiología y del Hospital Central, aseguró que “la provincia continua con la búsqueda activa de casos sospechosos”, que se viene realizando con personas asintomáticas.En virtud de los 2000 test de diagnóstico para COVID-19 que recibió la Provincia por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que se suman a los 1000 recepcionados anteriormente, el funcionario de Desarrollo Humano manifestó que se trata de una “cantidad suficiente para el trabajo que estamos haciendo, que se está intensificando actualmente en la búsqueda activa de casos sospechosos”.En ese sentido, explicó que las muestras se realizan a pacientes “en principio que vienen de fuera de la provincia”, aclarando que en algunos casos “se espera hasta 72 horas para tomar la muestra”. Siendo esto, una decisión que se adopta debido a que hay personas que no presentan síntomas en un primer momento, sino días después.También se incluyó al personal de salud y al respecto, el doctor Romero Bruno manifestó que “pese a no tener antecedentes epidemiológicos, sin contacto con casos sospechosos ni confirmados, igualmente si presentan síntomas respiratorios se le hacen los diagnósticos”.“Es simplemente para despejar cualquier tipo de duda ante personas que trabajan en el sistema de salud, quienes son esenciales en esta emergencia”, subrayó el especialista y señaló que también se le realizan los estudios a personas totalmente asintomáticas, y consideró que “partir de una cantidad de personas que consulten con diagnóstico respiratorio iremos estableciendo un sistema de vigilancia de laboratorio, que nos va a permitir clasificar las muestras e ir procesando cada día en el laboratorio biomolecular del Hospital de Alta Complejidad”.Sobre la importancia de los diagnósticos, aseveró que sirven para “establecer si por alguna circunstancia una persona puede llegar a ser portadora de este virus, lo que nos da seguridad y tranquilidad, más de la que ya tenemos”.Respiradores“Además de los kits de diagnóstico, ocho nuevos respiradores se suman al sistema de salud público, que cuenta con la tecnología necesaria y el personal capacitado para hacer frente a la contingencia”, aseguró Romero Bruno.Por último, exhortó a la población a continuar cumpliendo con las medidas sanitarias vigentes, al recordar que “estamos en la fase de alerta y preparación, lo cual no tenemos que perder de vista y seguir siendo responsables para el cuidado de la familia y la comunidad”.