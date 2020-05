Formosa mantiene su “status sanitario privilegiado” libre de COVID-19

La provincia de Formosa continúa sin casos confirmados de coronavirus, informó este viernes 22 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, al brindar su parte informativo número 69 sobre la situación actual en el territorio provincial.Así lo expuso el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, que efectuó la lectura del informe, participando también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.En ese marco se indicó que en las últimas 24 horas se incorporaron para estudio a siete pacientes en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención.Se tratan de dos hombres de 31 y 33 años aislados en el Hospital de Las Lomitas con fiebre, cefalea y mialgia; una mujer de 39 años derivada de una clínica privada al Hospital Central con cuadro de neumonía complicado; un niño de tres meses proveniente de Buenos Aires con fiebre aislado en el Hospital de la Madre y el Niño; un hombre de 27 años derivado desde la localidad de Perín al Hospital Central con fiebre y dolor de garganta; una mujer de 59 años internada en una clínica privada presentando tos, mialgia y síntomas respiratorios y una mujer de 22 años con síntomas respiratorios en aislamiento en el Hospital Central.De estos siete pacientes, ninguno presenta antecedentes epidemiológicos, salvo el niño de tres meses con antecedente de viaje.No obstante, se tomaron las muestras y se enviaron al Laboratorio de Biología Molecular. El resultado de todas ellas ha sido negativo a coronavirus.A su vez, en el marco de la búsqueda activa de casos, en las últimas 24 horas fueron analizados otros 20 pacientes asintomáticos con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todos ellos resultados negativos a COVID-19.Con estos, suman 620 los test realizados en la provincia desde el comienzo de la pandemia.En relación a la habilitación de las actividades de los centros terapéuticos y de rehabilitación, se informó que este viernes se suscribirán los convenios de corresponsabilidad para la implementación de los protocolos sanitarios específicos para esta actividad e inicio de la misma.Existen 825 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.En la jornada del viernes se dará de alta a 113 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2807 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.Este jueves ingresaron 639 vehículos al territorio provincial, de los cuales 635 eran camiones de carga. Son un total de 739 personas, 7 de ellas con intención de permanecer en la provincia, las cuales iniciaron la cuarentena preventiva obligatoria.En la vía pública fueron controladas 29.825 personas en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 411 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 8.160 vehículos y se secuestraron 60 de ellos y una embarcación.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 16 automóviles y 43 motocicletas. Asimismo, fueron notificados 192 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización este jueves en 13 comercios de diferentes rubros, labrándose 14 actas de infracción, con clausura preventiva de tres comercios.En los controles bromatológicos concretados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 18 comercios, labrándose 17 actas y clausurándose una panadería y un minimercado por no contar con documentación habilitante.Asimismo, se clausuraron 10 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En el marco de la lucha contra el dengue, por razones meteorológicas, las diversas tareas de fumigación, control domiciliario y descacharrado previstas para este viernes se harán el sábado 23 de mayo.“Comprovincianos, tenemos un status sanitario privilegiado en el marco de esta pandemia que azota al mundo y, en especial, a nuestra región”, se remarcó desde el Consejo.En ese sentido, se subrayó que “el presente en el que estamos es producto de un camino recorrido con decisión política, planificación y ejecución de medidas acompañadas por una alta conciencia del pueblo formoseño, que nos preparan de la mejor manera posible para enfrentar esta emergencia”.“Es importante recordar de dónde venimos para valorar nuestro presente y cuidar nuestro futuro. Esto nos invita a valorar lo conseguido hasta ahora, a proteger a nuestros seres queridos, y la mejor forma de hacerlo es cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas para resguardar la salud y la vida de todos”, se enfatizó, instando a “no bajar los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.