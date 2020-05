El uso del barbijo será obligatorio desde este domingo para circular en la vía pública

En relación a la lucha contra la epidemia de dengue, este domingo 10 de mayo se continuará con la fumigación espacial en diferentes barrios de las localidades de: Laguna Blanca, Riacho He Hé, Clorinda, Palo Santo y Las Lomitas.“Comprovincianos, asumamos juntos que el deber prioritario que hoy tenemos es proteger la salud y la vida de todos los formoseños y las formoseñas”, se remarcó desde el Consejo, considerando que “las medidas que han de tomarse en el marco de la Fase 4 de reapertura progresiva deben implementarse teniendo en cuenta ese fin superior”.Finalmente, se instó a “mantener el esfuerzo que venimos realizando todo este tiempo y protejamos el estado sanitario que juntos hemos logrado. Cuidarse es cuidarnos. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.