Di Martino evocó “logros y beneficios” para Formosa, con la rúbrica del Acta de “Reparación Histórica ”

Se cumple este jueves 28 de mayo, “17 años de la firma del Acta de Reparación Histórica” entre el ex Presidente Néstor Kirchner y el Gobernador Gildo Insfrán. El documento entre Nación y Provincia permitió “enormes logros en materia de infraestructura” para Formosa, además sedimentó las bases para el “crecimiento definitivo” de nuestro territorio, en lo económico y social, beneficiando a miles de formoseños y que acentuó el modelo de provincia.El Presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino, evaluó de “sobresaliente el trabajo de gestión ejecutado en esos años”, con el ex presidente Néstor Kirchner y luego con la ex presidenta Cristina Fernández, luego de que un 28 de mayo de 2003, el primer mandatario arribó a la Provincia y firmó el Acta de Reparación.El Concejal Justicialista puntualizó que el “Acta de Reparación Histórica” permitió un crecimiento exponencial de las obras en la Provincia y entre sus puntos relevantes se encuentra la pavimentación de la Ruta Nacional Nº 81, en sus diferentes tramos, con 450 kilómetros de pavimentación.“Fue una obra central, con innumerables beneficios, y que nos comunicó con el norte del país, facilitó sacar la producción de los pueblos, y abrió camino para el corredor bioceánico en lo referido al transporte comercial”.Di Martino también citó la obra hidrovial de la Ruta 28. La línea eléctrica de 500 kv, la planta de agua potable en Formosa Capital. Los 2000 kilómetros de la autopista digital. También los 2620 kilómetros de rutas pavimentadas. Unas 1.300 obras educativas, el centenar y medio de hospitales y centros de salud. Construcción y puesta en marcha de estaciones transformadoras y líneas en 132 kv. Con más de 5000 transformadores, para poder abastecer la creciente demanda.“Son obras de muchísima importancia que marcaron un antes y después de nuestra historia, y sin duda fueron y son un eje de acción y transformación, plasmado desde el plano político por nuestro Gobernador Gildo Insfrán que supo focalizar sus esfuerzos como herramienta de transformación para elevar la calidad de vida de las familias formoseñas”, reflexionó.En este plano de declaraciones, y como representante del pueblo capitalino dijo que “desde Formosa y como titular del Concejo Deliberante, tengo la obligación de destacar estas realizaciones, que impactaron de forma significativa en los vecinos, mejorando su calidad de vida”.“Y si bien, Mauricio Macri nos dejó un país destruido en todos los niveles, y por sobre todo en lo social y económico, por el contrario, hoy estamos recuperando derechos y beneficios con nuestro Presidente Alberto Fernández, que también comparte la visión de considerar al hombre como eje de todas las acciones políticas. En la actualidad, cuidado a nuestra población del embate que significa el coronavirus”.“Sostenemos que la articulación Nación, Provincia y Municipio, en el ámbito local con el trabajo del Intendente Jorge Jofré, marca a las claras que en la ciudad las políticas públicas van direccionadas a los hombres y mujeres de carne y hueso, a nuestros niños que son el futuro, a las familias que constituyen el universo de nuestro accionar”, remarcó Di Martino.