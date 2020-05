“Cuando fueron gobierno destruyeron el país; hoy vuelven al cómodo rol de la crítica estéril”

La diputada nacional por el justicialismo María Graciela Parola afirmó que “a la oposición le queda cómodo el rol de los eternos críticos”, pero “en los hechos, cuando fueron gobierno y pudieron construir lo que hicieron fue precisamente lo contrario, dejando a los argentinos sumergidos en la peor crisis económica de su historia”.“Hoy tendríamos que estar todos juntos porque la pandemia no distingue sectores políticos; tendríamos que trabajar de manera conjunta para hacer frente a esta terrible enfermedad que está haciendo estragos en el país. En lugar de poner palos en la rueda, de descalificar el trabajo impecable que viene haciendo la provincia para cuidar la salud de todos los formoseños, incluida la de quienes sólo critican, nuevamente se colocan en el eterno papel de los dueños de la verdad, los incorruptibles, cuando la justicia ha demostrado todo lo contrario”, subrayó la legisladora nacional.Consideró la doctora María Graciela Parola que “sus estériles cuestionamientos no tienen cabida en los formoseños, quienes están hartos de las palabras inútiles que no construyen y lo han demostrado en las últimas elecciones”.En este contexto, recordó que la oposición tiene tres funciones dentro de una democracia: colaboración, control y contestación. “Una oposición sólida no se construye solamente a partir de votos en contra de las propuestas presentadas por el Ejecutivo y su partido político, sino también en la discusión con sus adversarios de los mecanismos con los que se solucionarán las problemáticas de un país. La oposición debe buscar gobernar desde la colaboración y asumir la responsabilidad de disentir y de apoyar buscando el mayor bienestar para la población”.“Nada de eso se cumple. Los hermanos Gabriel y Martín Hernández ni siquiera tienen cabida en su propio partido y apelan a los grupos mediáticos que desde siempre han tratado de buscar basura donde hay prolijidad, gobernabilidad y sobre todo legitimidad en las urnas, para manchar de dudas al Modelo Formoseño que de la mano de su conductor, el gobernador Gildo Insfrán, puede ostentar orgulloso el estatus sanitario libre de coronavirus”, recalcó María Graciela Parola.Consideró que “cuatro años de gobierno macrista les tendría que haber alcanzado para depurar los padrones, las listas de beneficiarios de planes sociales de ANSES, el afianzamiento de los controles en la frontera. Por el contrario, cuatro años les alcanzaron para destruir a la industria, a las Pymes, a la clase media, para hipotecar el país, para desmantelar el sistema sanitario al reducir un Ministerio en simple Secretaría, para que quienes eran millonarios hoy sean supermillonarios y los pobres más pobres”.“Cuidamos más que nunca nuestros límites territoriales, cuidamos el ingreso de cada persona a nuestra provincia pero sobre todas las cosas, cuidamos la salud de todos los formoseños”, concluyó la diputada nacional María Graciela Parola.