90 partos desde la habilitación del corredor sanitario perinatal y la Unidad de Trabajo de Parto

Este año, la ley a un parto respetado se cumple en un contexto diferente dada la situación epidemiológica en todo el mundo por el COVID-19, sin embargo, el sistema de salud provincial cuenta con espacios exclusivos destinados a la prácticaLa Semana Mundial del Parto Respetado busca generar conciencia para que se respeten los derechos de la madre y su bebé. Este año, la ley se cumple en un contexto diferente dada la situación epidemiológica a nivel global por COVID-19, sin embargo, la salud pública formoseña cuenta con espacios exclusivos donde las mujeres y sus parejas pueden realizar el proceso de acuerdo a su voluntad.Al respecto, desde el Director del Hospital, Dr. José Mastori, aseguro que “el balance es sumamente positivo desde la incorporación del corredor sanitario perinatal en el circuito cinco, cuyo epicentro ubicado en el citado nosocomio, posibilitó hasta la fecha 90 partos humanizados y respetados”.“Estamos cerrando la semana del parto respetado, y en nuestro hospital ya hemos realizado más de 90 partos desde el 25 de noviembre del 2019, día de la inauguración del corredor. Si bien el trabajo se hace desde hace años, esa fue una fecha simbólica porque a su vez se habilitaba la Unidad De Trabajo de Parto y Recuperación”, contó.Señaló que se hace hincapié en los derechos de la madre, del recién nacido y de la familia.¿Qué se hace en un contexto de parto respetado?Comentaron que “respetamos la forma de parir, la forma en que la embarazada desea a dar a luz, puede ser acompañada con su pareja, un familiar o el acompañante que ella elija. También hacemos hincapié en la ley 25949 que es la ley del parto respetado y hoy, estamos cerrando esta semana, que desde el 2004 se viene celebrando”.La Provincia trabaja y actúa en este sentido mucho antes de la promulgación de la ley, con resultados a la vista, no obstante, la pandemia trajo nuevos desafíos para todo el sistema sanitario. “Nos sentimos muy orgullosos del Gobernador que tenemos, el Dr. Gildo Insfrán, porque siempre está apostando a la calidad de vida de los formoseños, y que mejor demostrado que en estos momentos difíciles que vive el mundo entero por la pandemia nosotros en Formosa nos sentimos cuidados”.Con cada una de las pacientes que ingresan y sus familias, lo que hacemos es una especie de triage”, detalló.El triage consiste en preguntas básicas que se le hace al familiar desde el ingreso como, por ejemplo: si tuvo algún contacto con alguna persona que llegó desde afuera de la provincia, si presentó fiebre, si tiene antecedentes de neumonía, y una vez que corroboramos que esta todo dentro de lo normal lo pasamos a la sala de vestimenta y luego a la sala de parto.Una vez que la paciente pasa a la sala de puerperio pasa con el familiar, además tiene horarios de visitas, y se le provee de barbijos, alcohol en gel y todo lo necesario para tomar las medidas preventivas necesarias.“En este Distrito se trabaja muy fuerte para su implementación”Por su parte, la Dra. Eugenia Ruiz, subsecretaria de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada explicó que el cierre de la Semana del Parto Respetado se realiza con balance positivo. “Felizmente en este distrito en que nosotros hemos trabajado fuertemente para implementar el parto respetado desde noviembre del año pasado se trabajó muy bien”, aseguró.Mencionó que en el Hospital Distrital 8 se implementó fuertemente el parto respetado. “Si bien siempre lo hemos utilizado en toda la Provincia, y dentro de nuestras posibilidades, acá se ha hecho un desarrollo mucho más importante y estamos viendo los resultados del parto respetado, pese al COVID”, comentó.Este mismo trabajo se realiza con iguales resultados en el Hospital de la Madre y el Niño, donde se adaptaron para atender en este periodo de COVID 19. “La gente acepta porque esta ley del parto respetado, parto humanizado, se basa sobre todo en los derechos del niño, niña y de la familia en su conjunto. Es así que a las mamás se sienten atendidas, respetadas, contemplando sus sentimientos, en donde ellas deciden como tener y quien las pueda acompañar, y así rápidamente poder juntarse con sus hijos, con toda su familia después de tener a su bebe y haber respetado cada uno de sus derechos. Y sobre todo en esta situación tan especial que es el nacimiento”, expresó.“El parto respetado es un avance”Ruíz mencionó una situación que suele repetirse y que ejemplifica qué es lo que representa la ley de Parto Respetado. “Muchas veces cuando hay una embarazada de riesgo no se quieren ir las mamas quieren tener acá en el distrital, recolectamos informaciones de mamas que fueron muy bien atendidas. Eso hace que nos motivemos para seguir desarrollando en toda la provincia el parto respetado, ya que está sancionado desde el año 2004, reglamentado desde el 2015, hay distintos grados de desarrollo en distintas Provincias, en distintos países y al tenerlo acá en Formosa, trabajando con el recurso humando, dirigido, formado, en este sistema, para nosotros es un gran avance, el paso que dimos el año pasado para mí fue un gran avance y bueno seguiremos luchando para que esto sea así”, precisó.En tiempos de COVID se trabaja en la implementación de circuitos de atención para no salir del tema del parto respetado, implementado siempre los derechos de la mama, quizá sin el acompañante para respetar el distanciamiento o sea que se hizo una adaptación, pero sin salir del marco del respeto, del derecho de la mujer ya que ella decide, dirige su propio parto.Esto fue implementado aquí en el Distrital, en el hospital de la Madre y el Niño y en todo el interior provincial, en todo el territorio hemos realizado adaptaciones de circuitos para implementar en este mundo nuevo del COVID. “La intención es que la mamá sigua teniendo la oportunidad de sentirse segura en este momento tan especial que le toca vivir y en ese marco, cómo tener un parto seguro”, concluyó.