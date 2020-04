Zanín elogió la decisión del presidente de ampliar ayuda para las pymes

A través del decreto 376/2020, ampliatorio del 332/2020, ya publicado en el Boletín Oficial, el presidente de la Nación, Alberto Fernández dispuso que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), derivado de la emergencia por la pandemia del coronavirus, abarcará una serie de medidas de impacto económico para paliar la crisis en las pymes, y el sector autónomo. Al respecto, el presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanín dijo: “Felicito al Gobierno Nacional por tomar estas medidas económicas que son muy importante para las pymes”.El DNU establece la postergación o reducción del 95% del pago de las contribuciones patronales “esto es muy importante porque es casi el 50% de lo que se le paga a un obrero”, opinó el contador, por lo que el sector empresario quedará prácticamente eximido del pago con esta decisión.El otro punto es la asignación de hasta un 50% de los haberes por parte del Estado nacional, y todas aquellas empresas que se inscribieron en el REPRO, van a tener el 50% de bonificación. Y además la Nación va a transferir un haber mínimo ( de $16.600) por cada trabajador.Otra de las medidas que venía siendo solicitado, contó Zanín fue la medida de tasa 0, que finalmente incluyó el decreto nacional dado a conocer este este lunes en el Boletín Oficial. De esta manera los pequeños y medianos, y autónomos, contarán con una tasa 0, “lo cual significa un aporte del Estado de 11 mil millones de pesos”, según estimó el monto total que afrontará las arcas financieras de la nación.Por lo que reiteró que el impacto de las medidas “realmente va a permitir que en la provincia de Formosa las pymes tengan más tranquilidad, en especial las que no están trabajando, y las que sí lo están haciendo, pero en una situación muy desfavorable ya que la caída del consumo es del 90%”, añadiendo que hay preocupación en sectores como la cámara del combustible, que están siendo muy afectadas.Seguidamente, dijo que escuchó las palabras del ministro de Economía de la provincia, doctor Jorge Ibáñez, quien había anunciado que la Nación preparaba una serie de medidas de impacto para las pymes, a lo que el contador afirmó: “Como dijo Ibáñez acá el problema es que tenemos una pandemia económica”, si bien aclaró que es falso la dicotomía salud vs. Economía, y más bien “debemos buscar un equilibro”, dio su opinión.En conclusión, con las nuevas disposiciones, aseguró el presidente de la FEC: “Prácticamente será un salario más como si lo estuviera pagando el Estado con todos los beneficios que hoy también otorga la ANSES, lo cual será cerca de $ 1600 millones de pesos lo que inyectará la nación a la economía; y si a eso le sumamos los sueldos que van a venir en el mes de abril por el pago a los estatales, estamos hablando de un combo muy importante para todos los sectores de la economía”.Apertura de comerciosEn otro orden de temas, consultado sobre la apertura de negocios, que si bien no atenderán al público, y deberá contar con el servicio delivery, ya a partir de este lunes fueron exceptuadas de la cuarentena administrada.“La apertura de los comercios es una decisión nacional, por eso antes decía buscar el equilibrio entre lo sanitario y lo económico”, ampliando que se deben tomar los recaudos “porque Formosa está en una situación inédita por no presentar casos de covid-19”, opinó, al tiempo que mencionó otros rubros como las agencias de quiniela, que también aguardan para reabrir sus puertas.Concluyendo que es oportuno “felicitar al Gobierno de la provincia por la tarea de vigilancia que viene realizando a través de los controles sanitarios”, ya que las provincias limítrofes, tienen casos de coronavirus, así como también la República del Paraguay.