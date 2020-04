Ibáñez dijo que los datos revelan que es la valida la opción por la vida

Al intervenir para anunciar nuevas medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional para beneficiar a los trabajadores de las empresas privadas y a las distintas franjas de monotributistas , el ministro de Economía también aludió a la situación de emergencia sanitaria derivada del Covid 19 para reconocer como válida la opción por la vida adoptada por el presidente de la Nación y consecuentemente por el gobernador Gildo Insfran.Asimismo se refirió a la situación fiscal por la caída de las recaudaciones que podría ser de un 40 por ciento en abril, no obstante lo cual hubo una absoluta garantía en el sentido que los sueldos a los estatales en actividad y los haberes de los jubilados y pensionados de la Caja de Prevision Social se haranb efectivos en tiempo y forma.Ibáñez, en ese sentido, formulo un llamamiento para que las operaciones respectivas para la percepción de los salarios las lleven a cabo con la utilización de los medios electrónicos tales como las tarjetas de crédito y débito, el homebanking y la billetera virtual Onda del Banco de Formosa.Sobre la decisión de optar por la vida en esta emergencia que transcurre manifestó que es la que permite tener la situación actual como país y como provincia con relación a la pandemia, señalando que “existen datos que, aunque son tentativos revelan lo que hubiere ocurrido si no se hubiese decretado la cuarentena , porque son cifras que asustan”.Comparativamente, aludió a aquellos países que adoptaron la otra vía cuya realidad es visible, como es lo que acontece en el más poderoso y que tiene la economía más grande del mundo que es Estados Unidos de América.“Indudablemente les ha ido muy mal, el nivel de muertos que tiene es impresionante por haber optado que la economía tiene que seguir funcionando y las empresas debían mantener su nivel de actividad”, apunto.LA REALIDAD FINANCIERAIbañez se expreso en el contexto de la diaria reunión del Consejo de Asistencia Integral a la Emergencia Covid 19 que se llevo a cabo ayer y durante la cual también respondió a la requisitoria periodística sobre el impacto que tendrá la situación económico-financiera derivada de la pandemia y su impacto en el mantenimiento de largos años de superávit registrado en el ámbito de la administración provincial.El funcionario hizo notar que la data especifica recién se vislumbra a finales del año por lo que en la actualidad es casi imposible de prever.Sin embargo, sus estimaciones sobre lo que puede acontecer en el mes de abril lo llevan a inferir que habrá una fuerte caída de los ingresos públicos nacionales y provinciales.“Ello se vislumbra a partir de este “parate” de la economía y si bien hay cifras que indican que aquellos que venden alimentos a nivel nacional han incrementado sus ventas, esto no cumple en absoluto con la caída de los otros impuestos, fundamentalmente la del Impuesto al Valor Agregado, conocido como “el IVA”, q ue es uno de los que nutre a los recursos fiscales nacionales”, fundamento.El jefe de la cartera económica provincial comentó que el mes pasado, en comparación con lo que estaba presupuestado, hubo una caída de casi un 27 por ciento y el que lo precedía de un 24,7 por ciento.Sobre abril nada se sabe aunque cálculos estimativos efectuados por la Comisión Federal de Impuestos revelan que pueden sumarse 10 puntos mas a la caída y se estaría en el orden del 40 por ciento.PAGO DE SUELDOSNo obstante, aclaro Ibáñez que se trata de números que hacen a las finanzas globales y que en el caso particular del gobierno provincial de lo que se trata es de llevar tranquilidad absoluta a los agentes públicos que van a cobrar en tiempo y forma sus salarios.En este anuncio involucra a los estatales en actividad y a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.Anticipó que, esta vez , confluyen pagos por diversos conceptos y beneficios otorgados por el gobierno nacional a través, por ejemplo, de la Anses por lo que formuló un llamamiento a los estatales para que, cuando se comunique acerca de las fechas en la que se harán efectivos los haberes, traten de percibirlos con la utilización de los medios alternativos de pago.Entre esas herramientas menciono a las tarjetas de crédito y debito, el homebanking y la billetera virtual Onda que es la del Banco de Formosa.En el último mes, según el BF, la utilización de dichos medios de pago ha sido muy amplia al haberse superado la de los meses anteriores cuando la situación era normal.CUESTION CULTURALReconoce el ministro que hay muchos formoseños que quieren tener el dinero ganado con el esfuerzo de su trabajo y también los activos desean tenerlos en sus bolsillos y las mujeres en sus carteras por una cuestión de tranquilidad y hasta cultural.“Hoy les pedimos….les rogamos que utilicen los medios electrónicos alternativos de pagos y en el caso de aquellos que no saben cómo bajar una aplicación del banco, seguro que tiene un hijo o un nieto de pocos años que son muchos más expertos que los adultos y podrán orientarlos convenientemente”, convoco.Aspira que de ese modo se eviten aglomeraciones, que resulte más fácil la percepción de los salarios y, al mismo tiempo, se sume al propósito general de preservar la salud de los formoseños en el contexto de la presente emergencia sanitaria por el Covid 19.