Brindarán capacitación digital gratuita para contadores

Todo lo que debe saber sobre el crédito a tasa 0% para monotributitas





Esta formación será totalmente gratuita para los profesionales matriculados y fue concebida por la Comisión de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas, a desarrollarse este jueves 30 de abril, de 17 a 19 horas.El disertante será el prestigioso contador y licenciado en administración Sergio Biller, quien explicará on line a través de la aplicación Zoom, sobre las novedades en materia impositiva y previsional generadas por los cambios en la legislación, dado el contexto de pandemia de covid-19.Daniel Aguilera, presidente de la comisión refirió: “necesitamos ofrecer un medio para que nuestros afiliados puedan actualizarse en los nuevos marcos regulatorios que surgen por la pandemia, se efectuará a través de la aplicación Zoom. Estamos pensando desde el consejo y la comisión como poder brindar lo mejor a cada matriculado y así surgió esta capacitación”.Por su parte, Matías Ayala, dijo que “esto está abierto para todos los matriculados y jóvenes profesionales de la provincia, recalco, en forma totalmente gratuita, para lo cual solo deberán inscribirse al correo electrónico ccpcursos@hotmail.com o al número de teléfono celular 3704-582667”.La idea es que, tras escuchar al disertante, quien desee hacer preguntas, consultas y sacarse toda duda, tendrá la palabra. Se desarrollarán temas como actualización impositiva y previsional en tiempos de cuarentena.Es que desde que se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, se tomaron medidas como el decreto 332 del Poder Ejecutivo Nacional, que se modificó con el Decreto 347 y “ahora rige el 376, que establece una serie de beneficios para los monotributistas, autónomos y empleadores, por eso es importante que cada contribuyente se asesore adecuadamente con un profesional de las Ciencias Económicas, de manera de poder acceder a estas ayudas fiscales”, apuntó Aguilera.Ambos profesionales agradecieron la actitud de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, puesto que al plantear la iniciativa de la Comisión de Jóvenes Profesionales, dispuso la inmediata contratación especial de la aplicación Zoom, para que se pueda desarrollar la formación digital en las mejores condiciones.Este beneficio está reglamentado por el decreto presidencial 376 y posee estas características:-Para ser beneficiaria, la persona física deberá estar inscripta en una de las categorías del monotributo de la A a la K,-Tener acceso a una tarjeta de crédito, puesto que esta financiación será depositada por los bancos en tres cuotas iguales y consecutivas.-Los monotributistas que no posean plástico (tarjeta de credito), de todas formas podrán recibirlo, puesto que el Banco Central de la República Argentina dispuso que todas las entidades crediticias deberán emitir esta herramienta financiera de manera sencilla y rápida a quienes reúnan los requisitos. (Todos los bancos están obligados a otorgar este financiamiento)-Este empréstito tendrá un plazo de gracia de 6 meses-Se abonará en 12 cuotas sin interés-No podrá obtenerlo quien cobre alguna prestación previsional, facture a un ente estatal, o que esté en relación de dependencia.-No se podrá utilizar estos recursos crediticios para acceder al mercado cambiario-Existen dos topes. Uno es del 25% de la facturación de ingresos brutos, esto es para las categorías A,B y C. A partir de la categoría D, se accede al tope de $150000. En este caso, el interesado podrá solicitar un monto menor si así lo desea.-Una vez acreditado el préstamo, se otorgará una especie de subsidio al beneficiario, que se acreditará a la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir que se cubrirá automáticamente el pago de autónomo durante esos tres meses en los que se realizará el desembolso.-Podrán acceder al crédito quienes estén en situaciones crediticias 1 y 2.Daniel Aguilera, presidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas aclaró: “es un crédito a tasa de interés de 0% para monotributistas, el costo financiero y el interés serán subsidiados por el Gobierno Nacional”.Por su parte, el contador Matías Ayala, también miembro de la entidad, recomendó: “ante cualquier duda, lo mejor es consultar a su profesional de confianza; o recurrir a nuestra entidad madre, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para que el interesado pueda acceder a este beneficio de la mejor manera y cuanto antes”.