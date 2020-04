Proyecto de fabricación de alcohol en gel se desarrolla en la UNaF

Ante la pandemia del COVID-19, en uno de los laboratorios de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se puso en marcha un proyecto de elaboración propia de alcohol en gel, que llevan adelante investigadores de la institución.Las tareas se desarrollan en el Laboratorio de Investigaciones en Ingeniería de Materiales y Nanotecnología, dependiente de la Facultad de Recursos Naturales (FRN), y es el doctor Camilo Orrabalis, docente de la Universidad, quien dirige el proyecto de fabricación de este producto hoy esencial.“Tenemos la posibilidad de hacer alcohol en gel, un producto que en las góndolas está demasiado caro o no se conseguía directamente, entonces surgió esa necesidad”, explicó el profesional.Refirió que “tuvimos que adaptar un poquito el laboratorio, si bien nosotros estamos acostumbrados a trabajar en pequeñas escalas, en este lugar hacemos síntesis química y nanotecnología. Cuando surgió la posibilidad de hacer alcohol en gel, nos compraron los insumos y en este momento estamos produciendo por semana entre 60 a 80 litros”.“Nosotros elaboramos el producto, se lo acercamos al rector de la UNaF, Augusto Parmetler, y él con su equipo lo que hacen es dosificarlo en frascos de 250 mililitros, lo etiquetan y se encargan de distribuirlo al personal docente y no docente que en este momento están en actividad esencial, ya sea por cuestiones administrativas o académicas”, precisó.Puntualizó que “en el laboratorio trabajamos dos personas: mi asistente, la profesora en Química Mariel Trinidad, y yo. Somos dos los que estamos abocados porque tenemos en cuenta que el espacio no es grande y por eso reducimos la cantidad de personas para trabajar”.Hizo notar que elaborar alcohol en gel no es algo tan sencillo como se pudiera pensar, ya que “tiene sus vueltas y hay que tener cuidado y manejo en el campo de la química”.“Son todos son insumos químicos y si por ahí no controlamos bien la relación de cada uno o el PH por ejemplo, que es un punto importante, esto puede resecar la piel o producir irritación”, remarcó, enfatizando que “se trata de insumos químicos que se deben mezclar con cuidado y bajo una cierta norma”.