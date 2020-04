“Los formoseños varados en Retiro aguardaban fecha y horario de la Secretaría de Transporte de Nación”

El ministro reveló que muchos desistieron de solicitar el ingreso porque no quieren hacer la cuarentena en los centros de alojamiento preventivoEl ministro de Gobierno, Jorge Abel González, confirmó que los formoseños que ingresen a la Provincia en las próximas horas realizarán la cuarentena en las instalaciones del Estadio Centenario, y reveló que muchas personas desistieron de la solicitud de ingreso porque no quieren realizar la cuarentena en los centros de alojamiento preventivo.El funcionario provincial confirmó, durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que ingresaron este miércoles los 13 formoseños que estaban varados en el exterior y fueron repatriados; como así la partida desde Retiro del grupo de personas cuya situación trascendió en los medios nacionales.Sobre este último grupo, el ministro aclaró: “El ingreso de estas personas estaba autorizado, no había ningún tipo de inconvenientes para recibirlos, aguardaban la fecha y horario de la Secretaría de Transporte de la Nación” y consideró necesario informar a la opinión pública que “muchas de esas personas contaron en todo momento con la asistencia de la Casa de Formosa en Buenos Aires”.Manifestó que ya están trabajando en las próximas rotaciones que tendrán lugar en los centros de alojamiento, al cumplirse los días de cuarentena obligatoria y reiteró que el trabajo organizado “nos permite mantener nuestro horizonte y tratar de continuar el máximo tiempo posible con el estatus sanitario que tiene la provincia de Formosa: no tener, hasta hoy, casos positivos de coronavirus”.Compromiso deLos formoseñosPor otra parte, el titular de la cartera de Gobierno valoró el compromiso que demuestran los formoseños durante la actual situación de emergencia por coronavirus, acercando propuestas o críticas constructivas la mayoría de las veces de manera anónima, aportes que aseguró son analizados y tenidos en cuenta por el Consejo. “Muchos no tienen trascendencia pero son profundos y muy sensatos”, describió el ministro y relativizó las sugerencias realizadas por el senador Luis Naidenoff a través de un correo electrónico.SituacionesDe violenciaGonzález también respondió a la necesaria prevención de casos de violencia intrafamiliar en la particular situación de pandemia. “Tenemos en cuenta las características de este aislamiento por lo que desde distintos organismos trabajamos de manera coordinada en acciones de prevención de todo hecho de violencia contra la mujer, los adultos mayores, los hombres, los niños y las niñas. Lo hacemos desde organismos del Estado como la Secretaría de la Mujer, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Policía Comunitaria, el Poder Judicial”, precisó.