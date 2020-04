Casa del Estudiante: 170 universitarios del interior reciben el almuerzo gratuito

El referente de Opción Universitaria, Miguel Ángel Villamayor, informó que la iniciativa surgió con el objeto de colaborar con los estudiantes del interior, quienes cumplen la cuarentena en la ciudad capital. En promedio reciben la vianda 170 universitarios.La Casa del Estudiante -ubicada en José María Uriburu al 2955 en el barrio Mariano Moreno- brinda a los jóvenes universitarios, especialmente del interior provincial, el almuerzo diario de manera totalmente gratuita.El coordinador del lugar, de la agrupación Opción Universitaria, Miguel Ángel Villamayor, explicó que la iniciativa comenzó la semana pasada, y que a partir de esta semana se ampliaron los días en que los estudiantes podrán retirar el almuerzo. El servicio de vianda se dará de martes a sábados.“La idea surgió a partir de que muchos estudiantes no pudieron regresar a sus hogares porque no hay transportes y otras medidas con relación a la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Entonces, decidimos ayudarlos a ahorrar dinero y organizar el almuerzo diario”, indicó.De acuerdo al registro de las personas que se anotaron se entrega la vianda a 170 estudiantes, señalando Villamayor que en algunos casos para evitar aglomeración de personas, un estudiante viene a buscar la porción para otros compañeros que viven en un mismo alquiler.Aseguró que la ayuda alimentaria es prioritaria en este momento de aislamiento, e informó que partir de este miércoles también sumaron el servicio de nutrición a cargo de profesionales quienes brindan consejos para hábitos alimentarios saludables. “Por la cuarentena no podés salir muchas veces de la casa, y entonces los nutricionistas te ayudan a decidir qué alimentos son los aconsejables para una buena alimentación”, detalló.También, informó que la Casa del Estudiante acompaña las políticas sanitarias que se ejecutan en la provincia, y en este sentido estudiantes que egresaron de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional del Nordeste, y forman parte de la agrupación, están integrando el equipo de vacunación domiciliaria contra la gripe que recorren los barrios de la ciudad a partir de un cronograma establecido.Por último, informó el coordinador que el servicio de fotocopiadora sigue funcionando. Para ello, ponen a disposición el número de teléfono 3704-283343. En este punto, aclaró que “allí los estudiantes escriben un mensaje, donde piden las fotocopias que necesitan y si está en las posibilidades, hasta cinco cuadras de distancia de la sede estudiantil se le acerca el material que no tiene ningún costo para los chicos”. En caso de que quieran abonar las fotocopias, tienen un valor de $1 por copia, siendo muy económica en comparación con otros comercios.