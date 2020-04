La CPS continúa el operativo de entrega de tarjetas de débito a sus beneficiarios

La Caja de Previsión Social sigue con el operativo de emergencia destinado a entregar tarjetas de débito a sus beneficiarios, para que esa manera los jubilados y pensionados puedan acceder al cobro de sus haberes a través de los cajeros automáticos. Si bien el administrador de la CPS, Gustavo López Peña indicó que la totalidad de los jubilados y pensionados provinciales están bancarizados, por diferentes situaciones hay personas que no pueden operar con los cajeros automáticos.Por lo que ante la situación de la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria que decretó la Nación y que la provincia adhiere, la Caja puso a disposición números telefónicos para tramitar la tarjeta de débito. Así también recuerda a todas las personas que la Caja de Previsión Social dispone de un cajero electrónico exclusivo que está ubicado en la avenida 25 de Mayo al 49 y funciona de 8 a 12 y de 16 a 20. En tanto, las líneas telefónicos son 4431082 / 4431083 / 4436661 y la línea gratuita 0-800-8888-9911, disponibles de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, aclarando que el organismo se encuentra cerrado y hay trabajadores que atienden las consultas a través de los teléfonos antes citados."Ocurre que algunos personas que si bien tienen la tarjeta de débito, no la utilizan y entonces éstas se bloquean directamente. Lo que hacemos desde la Caja en estos días es pedir el blanqueo de la clave de la tarjeta para así hacerla funcionar para que el jubilado que tenía el plástico lo pueda utilizar", explicó el doctor López Peña sobre las acciones que llevan adelante para brindar soluciones a los agentes pasivos.Asimismo, otra medida que se ha tomado es "a su vez también le hemos solicitado al Banco Formosa que nos entreguen los plásticos que tienen en su poder y corresponden a los beneficiarios de la Caja. Esas tarjetas las estamos entregando casa por casa y así las personas puedan acceder a los cajeros electrónicos".Y que dicho operativo ya alcanzó prácticamente la totalidad de la ciudad Capital y en la jornada del miércoles 1, el personal del organismo estuvo en las localidades de Gral. Belgrano, Misión Tacaaglé, Espinillo, Laguna Blanca, Clorinda. Continuando este jueves 2 en Ingeniero Juárez, Las Lomitas y en Pirané.Una vez que se hace entrega de la tarjeta en el domicilio del beneficiario, el día posterior ya pueden las personas cobrar sus haberes sin tener que ir al banco, para así cuidar a los adultos mayores, quienes deben quedarse en su casa haciendo la cuarentena obligatoria, enfatizó el doctor López Peña.Concluyendo que "seguimos con esta tarea de entregar las tarjetas de débito y por supuesto llevarles tranquilidad a los beneficiarios" y con la recomendación de que "no concurran a la sucursales de los bancos, y utilicen los cajeros electrónicos para así no estar en contacto con otras personas".