Precios abusivos en frutas y verduras

Por ello se Acordó Precios Testigos para beneficiar a los consumidores, a lo que se le sumaran importantes ofertas por parte de los proveedores directamente y evitar así a los supermercadistas y/o verdulerias-Se llevo a cabo una Reunión de Trabajo en la sede de la Defensoría del Pueblo y de la que participaron el principal proveedor de frutas y verduras de nuestra provincia –Aguirre Hermanos S.R.L.-, no haciéndose presente el segundo proveedor Sr. Arrua B. Alberto, quien será nuevamente citado, junto con el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, el Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación Dr. Julio N. Santander, el Subsecretario de Defensa al Consumido y Usuario Lic. Víctor Romea y asesores del Organismo de la Constitución. El Ombudsman Provincial informo las denuncias que en estos últimos días venimos recibiendo de los consumidores y también las documentales que hemos recolectado de diferentes Inspecciones, tanto de supermercados, como del mercado frutihortícola y de diferentes fruterías y verdulerías donde los precios han aumentado irracionalmente y por ello entendemos que estos abusos especulativos tienen que ser frenados desde el Gobierno Provincial, y evitar conductas anticompetitivas, así como también los abusos de posición dominante, las prácticas de cartelización, como así también toda otra acción, “que distorsione el mercado en perjuicio de la economía familiar y de los intereses económicos de los consumidores”. Así las cosas, el proveedor informo documentadamente sobre los precios de costos y de venta de sus productos, con lo cual tenemos al día de hoy que: PAPA NEGRA: precio de venta: $600 por 18,5 kg, Precio por kilo: $33,5. PAPA BLANCA: Precio de venta: $780 por 18kg, Precio por kilo, $43,33, PAPA LAVADA: Precio de venta: Entre $830, Precio por kilo: $46,1 .; CEBOLLA: Precio de venta: $500 por 18kg, Precio por kilo: $27,7; CEBOLLITA DE VERDEO: Precio de venta: $100 por 800gms el mazo. TOMATE REDONDO MEDIANO: Precio de venta: $600 por 18 kilos. Precio por kilo: $33,5. TOMATE REDONDO GRANDE: Precio de Venta: $800 por 18kg. Precio por kilo: 44,5. TOMATE PERITA DE CAMPO: Precio de Venta: $650 por 18 kg. Precio por kilo: $36,1. TOMATE PERITA MEDIA SOMBRA: Precio de Venta: $750 por 18 kg. Precio por kilo: $41,6, TOMATE PERITA INVERNADERO: Precio de Venta: $900. Precio por kilo: $50; PEREJIL: Precio de Compra: $1500 por 10 mazos. Precio de Venta: $1700; ZANAHORIA: Precio de Venta: a) $700 por 9kg. Precio por kilo: $38,5, b) $1400 por 18kg. Precio kilo: $77,8, c) $1800 por 20kg, fraccionados en paquetes de 1kg. Precio por kilo: $90; ZAPALLO CABUTO Y COREANITO: Precio de Venta: $250 por 12kg. Precio por kilo: $20,85; ZAPALLITO: $900 por 15kg. Precio por kilo: $60. MORRÓN ROJO DE CAMPO: Precio de Venta. $650 por 10kg. Precio por kilo: $60; MORRÓN ROJO DE INVERNADERO: Precio de Venta: $1000 por 10kg. Precio por kilo. $100; MORRÓN VERDE DE CAMPO. Precio de venta: $550 por 10kg. Precio por kilo: $55; MORRÓN VERDE DE INVERNADERO: Precio de venta $650 por 10kg. Precio por kilo: $65. BATATA: Precio de Venta: $300 por 18kg. Precio por kilo: $16,7. Este producto es de origen local; MANDIOCA: Precio de Venta: de $500 por 18 kg. Precio por kilo: $27,8.; AJO: Precio de Venta: $1200 por 50 cabezas de ajo. Precio por cabeza de ajo: $24; ACELGA: $250 por 7 a 9 kg. Precio por kilo: $28 aproximadamente. PERAS: Precio de Venta: $900 por 18kg. Precio por kilo: $50; MANZANA: Precio de Venta: $1000 por 18kg. Precio por kilo: $55,55 .. UVA ROSADA: Precio de venta: $900 por 15kg. Precio por kilo: $60. BANANA LOCAL: Precio de Venta: Entre $800 a $1000 por 16 o 17kg. Precio por kilo: $50 ($800), 62,5 ($1000). BANANA ECUATORIANA: Precio de Venta: $1600 por 18kg. Precio por Kilo: $88,9. LIMÓN: Precio de Venta: $800 por 18kg. Precio por kilo: $44,4; NARANJA: Precio de Venta: $700 por 18kg. Precio por kilo: $38,8.Con estos datos, GIALLUCA, realizó una comparación a la fecha de los precios en las góndolas de los supermercados locales y tenemos, “que realmente en frutas y verduras están estafando a la gente, por lo que llamamos a no comprar estos productos en dichos lugares”. Decimos esto por lo siguiente: en la papa el kilo en los supermercados se vende a $43, la cebolla el kilo a $50, la cebollita a $29.90, tomate redondo a $90, tomate perita $79, zanahoria el kilo $145 morrón rojo $180 morrón verde el kilo $130 batata $43 el kilo, ajo $30, acelga $109 peras $90, manzanas $145, uva $130, banana extranjera $170, limon $100, naranja $75, (todo estos en kilogramos). Por último, además de continuar con los controles en todos los puntos de ventas, las partes -Acordaron ofrecer una serie de frutas y verduras a Precios Testigos, desde el lunes 6 de abril del corriente año, “lo que será instrumentado de lunes a jueves para ciertas frutas y verduras y desde jueves a domingo se ofrecerán otros productos”. Gialluca informo que como Precios Testigos se incluirán a: papas, cebolla, tomate perita, cebollita, zapallo negro, morrón verde, peras, manzana, acelga y ajo. Por otra parte, se determinó también que, durante la semana, “se harán ofertas especiales de frutas y verduras”. El Lic. Romea informo que dentro de “Precios Formoseños Sostenidos” la Red de Carnicerías Friar en sus distintas sucursales (WhatsApp 3704-008059), desde el viernes 3 de abril al lunes 6 y hasta agotar stock, cualquier consumidor podrá adquirir las siguientes ofertas, -que incluyen -Delivery Gratis- y aceptándose pagos con tarjetas hasta 3 cuotas sin interés de: salchichas largas x 12 unidades $ 99.99 – pernil cerdo kg $144.99 – paleta kg $ 134,99 – carre de cerdo kg. $184.99- milanesas (pollo-carne) kg. $198.99 – chorizo común kg. $133.99 – costilla de novillo kg. $ 199.99- vacío especial kg. $244.99 – muslo $109.99. Se recordó además a todos los consumidores y usuarios, que la Defensoría del Pueblo, continua en esta cuarentena, atendiendo vía WhatsApp a los números 3704-365924 – 3704-259358 – 3704-073359 y a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar depuefor@fibertel.com.ar , y para los casos de sobreprecios o abusos comerciales, -se les sugirió guardar los tickets de compras, para fotografiarlos y enviarlos para iniciar las denuncias correspondientes