Ivancovich: “Pido disculpas a los formoseños si se malinterpretó alguna declaración, pero jamás me referí a Formosa”

Nicolás Ivancovich, Director de Emergencias Médicas de Chaco, había dado una entrevista a un medio de comunicación, el cual le asignó una frase que él asegura no haberla dicho. Al profesional de la salud lo señalan de haber dicho que la provincia de Formosa no daba los datos reales de Coronavirus.En dialogo con Radio Formosa, Ivancovich aclaró la situación y manifestó que mientras él daba la entrevista radial, no se encontraba viendo lo que el medio iba colocando en el zócalo, por lo que no pudo aclararlo en el momento, pero aseguró que “no fue esa la intención”.“Ellos me llaman diciéndome que falleció un niño de cuatro años y yo desmentí. No es un niño del Chaco, era un caso que pasaba por la provincia, pero es de Concordia (Entre Ríos) y el paciente está vivo”, declaró Ivancovich.Además, dijo que su intención “fue alertar que por primera vez en la historia, Chaco toma medidas drásticas y que luego las copia Nación, porque no recuerdo que Nación haya seguido los pasos de una provincia”.Por tal motivo, el funcionario invitó a todos los que han hablado de él a que escuchen y lean la nota. “No me puedo hacer cargo de algo que no dije”, dijo contundentemente y cerró diciendo “pido disculpas a los formoseños si se malinterpretó alguna declaración, pero jamás me referí a Formosa”.FUENTE: Radio Formosa