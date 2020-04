La Secretaria de la Mujer brindó informe de casos asistidos por violencia de Genero

Las líneas alternativas de contacto, no presenciales, son las que actualmente desde la Secretaria de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Formosa, se utilizan para articular la ayuda inmediata para las víctimas de violencia de Género en la Provincia. En ese orden de cosas, el equipo que integra ese importante parte del estado, -uno de los pocos con rango de ministerio en todo el país-, brindó un informe sobre los alcances del trabajo que se concretó en Marzo del corriente año.La licenciada Angélica García, titular de la Secretaria explicó que “se trabajó con dos equipos técnicos en la semana del veinte al veinticinco de Marzo. Allí se asesoró, se asistió y se contuvo a dieciséis mujeres y se detuvo a los agresores. De ellos, ocho casos se sucedieron en el interior de la provincia: Uno en Ingeniero Juárez, uno en Mojón de Fierro, dos en Tres Lagunas, uno en Clorinda, uno en Pozo del Tigre, dos en Pirane, y ocho en Formosa capital. Se trató de violencia ejercida por parejas de ex convivientes y exparejas que incumplieron las medidas cautelares que tenían. En todas estas situaciones se les brindó contención psicológica y continua.Igualmente, el equipo técnico interviniente desde el veintiséis de Marzo al treinta y uno de Marzo intervino en otros casos de violencia de género: seis en Formosa capital y cinco en el interior. Uno en Belgrano, uno en Ibarreta, uno en Villa Escolar, uno en Pirane y uno en Clorinda, todos por parejas y ex parejas de agresores detenidos, y otros por incumplimientos de la medida. Asimismo, se intervino en cinco casos de vulnerabilidad social y en todos ellos se articuló con las comisarias OVI de Clorinda y capital, con el Juzgado de Instrucción y con el ministerio de la Comunidad.Como se recordara, se trata de acciones enmarcadas dentro del aislamiento social preventivo y obligatorio. Se utilizan los medios electrónicos, wasaps, y celulares que se publican a través de la Secretaria de la mujer.La licenciada García, en ese orden de cosas, recordó que se pueden comunicar a través del correo secretariadelamujer@formosa.gov.ar, o bien en la cuenta instagransecretariadelamujer, o por los celulares o wasaps 3704590763 3705042460. Y por supuesto reiteró que también se puede llamar a la línea 114 o a urgencias al 911.