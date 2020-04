Insistieron en denunciar casos de violencia de género o abuso infantil durante el aislamiento obligatorio

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, Jorge Abel González, se refirió a la problemática de las violencias intrafamiliares durante el periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia.En ese sentido, el funcionario dijo que es un tema que se previó en el Consejo de seguridad interior, durante las reuniones virtuales que mantuvieron los ministros provinciales con la titular de la cartera de seguridad de la Nación.Y que para tal fin se establecieron dos mecanismos: por un lado, la habilitación de la línea nacional gratuita 144 para denunciar casos de violencia de género, específicamente, que se comunica de manera directa con los 911 de cada provincia. Y por el otro, el refuerzo de la línea provincial 911 para brindar una respuesta “más aceitada” a la comunidad.Por su parte, el ministro de la comunidad, Aníbal Gómez, diferenció la violencia intrafamiliar de la que tiene motivos de género y explicó que también se pueden dar situaciones violentas contra adultos mayores o niños y niñas que conviven en un grupo familiar.Por tal motivo, recordó la línea provincial gratuita 102, que cuenta con guardia de asistentes sociales y abogados, durante las 24 horas de todos los días, para atender este tipo de problemáticas.Además, González afirmó que analizaron las llamadas que recibieron hasta el momento en dichas líneas y advirtió que no hubo una “incidencia mayor” durante la cuarentena, sino que los números son similares a los del año pasado a esta altura, a diferencia de enero y febrero que sí hubo un flujo mayor de denuncias.Gómez coincidió en ese punto y aclaró que hay situaciones que “cuestan denunciar”, como la violencia intrafamiliar, de género, el abuso infantil; e insistió sobre la importancia de realizar la denuncia correspondiente para que el Estado provincial pueda intervenir con los recursos y mecanismos de contención con los que cuenta para dar una respuesta rápida y efectiva.“Sabemos de que esta es una situación muy difícil y que el denunciar un hecho de estas características no es sencillo para la víctima, estamos para ayudarles, estamos presentes. Si necesitan ayudan no duden en recurrir a través del medio que fuere”, remarcó González.Y reiteró que además de las líneas gratuitas, se pueden asesorar a través de las redes sociales institucionales, medios electrónicos o bien recurrir a un destacamento policial para denunciar de forma directa.“Cualquier mecanismo que utilicen para hacernos conocer la situación bienvenido sea porque vamos a concurrir en ayuda, no podemos permitir más violencia”, sentenció González.Por último, Gómez aseguró: “El gobierno de la provincia tiene muchos mecanismos de contención para situaciones de violencia intrafamiliar”.