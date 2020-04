ENERC NEA lanzó el concurso de cortos #MeQuedoEnCasa

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Escuela de Cine ENERC Sede NEA lanzó el concurso de cortos audiovisuales #MeQuedoEnCasa, cuyo objetivo es mostrar cómo se vive la cuarentena puertas adentro.“Lanzamos un concurso de cortos audiovisuales que se llama Me Quedo en Casa y la idea es que dentro de esta cuarentena se pueda mostrar cómo es dentro de la casa, de qué manera se vive y cómo cuidás a los tuyos y te cuidás”, expresó Fernanda Martínez, coordinadora técnica de la Sede NEA, situada en la Jurisdicción Cinco de Formosa Capital.Señaló que “la inscripción es obviamente online, se debe ingresar al Facebook o al Instagram de la Escuela, donde están las bases. Se rellena un formulario y se lo envía, lo que ya habilita a participar”.“El corto no puede durar más de 1’ 30’’. No importa con qué herramienta se lo haga y hay tres categorías: amateurs, estudiantes y profesionales”, puntualizó.Destacó que “el premio es más que interesante, ya que el ganador o ganadora tanto de estudiantes y profesionales podrá exhibirlo en la plataforma de Cine.ar, en tanto que el amateur participará de nuestro festival de cortos, la maratón de la Escuela y de nuestro canal de YouTube”, marcando que a todos los participantes se les otorgarán certificados de participación.Consultada respecto de las actividades de la Escuela que se llevan adelante durante el aislamiento contó: “Hemos llevado todo a plataforma virtual. Las clases son virtuales y tenemos charlas con los chicos. Las tesis no pararon, se presentaron los proyectos y a partir de la semana que viene con los instructores de Buenos Aires tenemos las clínicas con los alumnos, así que seguimos trabajando como si estuviéramos en el aula”.