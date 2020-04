Fútbol del Interior: ligas, federaciones y clubes padecen similares inconvenientes

El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Jorge Jofré, participó de una videoconferencia con sus pares de las distintas regiones del país ante el Consejo Federal de la AFA, donde expuso la situación que le toca vivir a la entidad a su cargo en este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.En su carácter de Delegado Provincial, Jofré, quien estuvo acompañado por el dirigente Luperio Fernández, vicepresidente primero de la LFF, dio a conocer todo lo que conlleva hacerle frente a este momento de incertidumbre donde el factor económico juega un rol muy importante, en una cita que fue convocada por el secretario general del Consejo Federal del Fútbol Argentino, Javier Treuque.Durante una cordial charla, compartida con representantes de diferentes ligas y federaciones del interior, se abordaron las problemáticas que aquejan al fútbol, aportando ideas y propuestas que permitan superar esta delicada situación.“Tanto la liga de capital como las del interior están cerradas, con problemas económicos importantes como para pagar la luz y mantener a los empleados, y los que tenemos cancha, como es nuestro caso, que contamos con el estadio “Antonio Romero’, también tenemos inconvenientes para mantenerlo”, señaló Jofré ante sus pares, entre quienes se encontraban dirigentes de las provincias de Salta, Jujuy, Corrientes, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San Luis, Córdoba, Ushuaia, Santa Fé, Chaco, Misiones, Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos, entre otros.El presidente de la Liga Formoseña de Fútbol comentó en la oportunidad que “ya teníamos organizado todo para comenzar el campeonato local en las categorías A y B el pasado 8 de abril, pero por la emergencia sanitaria ante la pandemia del coronavirus no se pudo arrancar con eso”.Mientras que, en relación a los equipos clasificados para la segunda etapa del Torneo Regional Federal Amateur como son 1° de Mayo, Sol de América y 8 de Diciembre, indicó que “estuve hablando con los clubes y la mayoría no sabe si va a continuar en caso de que todo se reinicie en el mes de septiembre como está previsto”.Al mismo tiempo, Jofré manifestó, como la mayoría de los dirigentes, que “sería complicado jugar sin público”, pero al mismo tiempo dijo entender que todo será “bastante difícil porque el tema de la pandemia no creo que termine este año y tendremos que seguir manteniendo la distancia social de dos metros, preservando la salud de las personas”.Por último, el presidente de la LFF apuntó que “por supuesto que sí mejora la situación estaremos evaluando con los clubes que participan en el Regional Federal Amateur la posibilidad de jugar la segunda etapa del torneo, que estaría arrancando el 13 de septiembre de acuerdo a lo informado por el Consejo Federal”.