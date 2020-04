Formosa, sin casos de COVID-19: “No bajemos los brazos”

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 confirmó que tres nuevos casos sospechosos dieron negativo para coronavirus, por lo cual la provincia de Formosa mantiene su status libre del virus.Así fue anunciado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, el doctor Jorge Abel González, al efectuar la lectura del parte informativo de este viernes 17.“En el transcurso de las últimas 24 horas, se han incorporado por protocolo a tres personas como casos sospechosos”, comunicó el funcionario provincial, quien estuvo acompañado por al ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y el doctor Mario Romero Bruno.Se trató de una mujer de 68 años con antecedentes de diabetes, hipertensión y accidente cerebrovascular con cuadro de neumonía, y un hombre de 67 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca y síntomas respiratorios, ingresando ambos al Hospital de Alta Complejidad.El tercer caso fue un hombre de 33 años que ingresó al Hospital Central con cuadro de anosmia y trastorno del gusto, que dentro de la definición ampliada propuesta por el Ministerio de Salud de la Nación pasa a considerarse como caso sospechoso.“Ninguno de los tres casos tenía antecedentes epidemiológicos de viajes o contactos con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, sin perjuicio de lo cual se tomaron las muestras y analizaron en el marco de la búsqueda activa y la vigilancia intensificada de casos que estamos desplegando en toda la provincia”, manifestó el doctor González, remarcando que “el resultado de estos tres casos ha sido negativo para coronavirus”, con lo cual Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos del virus, según protocolo sanitario nacional.Aislamiento obligatorioSeguidamente, el titular de la cartera de Gobierno señaló que existen 663 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía provincial y de agentes del sistema de salud.Son 305 personas en el interior provincial y 358 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 45 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.“Estos datos surgen del sistema unificado provincial de datos para el mejor seguimiento de esta medida sanitaria obligatoria”, se resaltó.Ingresos a la provinciaEste jueves 16 ingresaron a la provincia 645 personas y 524 vehículos, de los cuales 484 eran camiones de carga.Ninguna de las personas atendidas en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) presentaron síntomas y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días.Además, en la vía pública fueron controladas 27.983 personas (14.961 de ellas vía aplicación digital) en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 331 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.Se controlaron 10.365 vehículos y se secuestraron 24 de ellos y tres embarcaciones.Gripe y dengueEn otro tramo de la conferencia se informó que este sábado 18 en la ciudad capital la vacunación domiciliaria contra la gripe se hará en el barrio Guadalupe.Asimismo, respecto del dengue, también en la jornada sabatina se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Pirané, Ibarreta, Estanislao del Campo, Ingeniero Juárez, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca y 7 Palmas.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en el barrio 500 Viviendas de Clorinda y en los barrios de Formosa Capital mencionados este jueves, sumándose los barrios Independencia y Santa Rosa.ConsumidoresEste jueves 16 se realizaron 14 actas de infracción en 19 puntos de venta en el marco de los operativos de verificación y control de cumplimiento de las normas que protegen al consumidor y los precios máximos de referencia.Se procedió al secuestro de mercaderías vencidas, corrección de la lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para la aplicación de sanciones y multas. Asimismo, se clausuraron preventivamente por 24 horas a cuatro comercios.En relación a la operatoria de las entidades financieras y de crédito, se informa que las mismas fueron emplazadas por un plazo de 24 horas para que presenten la debida autorización que oportunamente les fuera otorgada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Superintendencia de Entidades Financieras.Excepción del aislamientoEn otro orden, confirmó el ministro González que a partir de un pedido formulado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, el Consejo remitió una nota solicitando la excepción del aislamiento social preventivo y obligatorio a las personas afectadas a todas las actividades y servicios propuestos en el anexo de la nota de la mencionada autoridad nacional.“Enviamos la propuesta de tres protocolos sanitarios preventivos que engloban a tales actividades”, indicó el funcionario.“Comprovincianos, estamos próximos a iniciar un proceso de focalización de la cuarentena administrada, incluyendo gradualmente nuevas actividades y servicios a las excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio”, enfatizó, marcando que “esto no significa un relajamiento de las medidas vigentes, por el contrario, conllevará una mayor responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de todas las medidas sanitarias de cuidado personal y aislamiento social, así como de los protocolos para cada actividad”.Hizo notar que “sólo el esfuerzo compartido, serio y permanente nos garantizará el cuidado de la salud de todos. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.