Denuncian campaña mediática contra el trabajo de la Defensoría en materia de precios de las mercaderías

Desde la Dirección de Prensa de la Defensoría de la Provincia, en acuerdo con el cuerpo de asesores del Defensor del Pueblo, resolvieron “hacer la denuncia pública” de una campaña tendiente a “desacreditar” el trabajo realizado por el Organismo de la Constitución, atacando arteramente las expresiones y fundamentalmente las acciones llevadas adelante por el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, a fin de contener los aumentos en los precios de los productos de la canasta básica familiar. A este respecto, el Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo, reafirmó que toda medida adoptada desde el organismo, en defensa de los intereses de los consumidores formoseños, es coordinada con los diversos estamentos del Estado Provincial, siguiendo las directivas dadas además desde las áreas federales en cuanto a facilitar que la población, en general, pueda acceder a los insumos básicos para su subsistencia a valores razonables, haciendo lo posible para evitar las maniobras especulativas o distorsivas en el mercado local. Tarea que además se articula con las demás Defensorías del Pueblo del resto del país. El funcionario destacó que el ataque más abierto sobre la labor de la Defensoría de Formosa se vivió el día viernes 03 del corriente, cuando el periodista de Radio Uno Formosa, Diego Madoeri, no solamente desvirtuó la información y sugerencias dadas a los consumidores locales en cuanto al sobreprecio que se cobraba sobre las frutas y verduras en los supermecados. Pues en ningún momento se afirmó, como lo hizo el comunicador y después lo mal corrigió, que se aconsejó “no comprar en dichos comercios” sino más bien, lo que el Defensor expresó, luego de obtener con certeza los precios de compra de frutas y verduras de los supermercadistas, fue que estimaba que las ganancias pretendidas estaban muy sobre lo razonable. En tal sentido, el letrado remarcó que los consumidores deberán estar atentos pues, de ahora en más, no solo de la evolución de los valores de las mercaderías en nuestro mercado local, sino también, a juzgar por la actitud de algunos comunicadores del medio, tendrán que ver del lado de quien están los mismos al momento de informar o, mejor, desinformar. Consultado si el Defensor iniciará acciones legales contra el periodista, dado que el mismo profirió públicamente una serie de insultos contra su persona, el abogado sostuvo que la decisión en tal sentido le corresponde al Dr. Gialluca, lo que sí podemos afirmar, como profesionales del derecho es que, a nuestro juicio, fueron proferidas claras injurias y es pasible de iniciarse una investigación de la Justicia Penal en tal sentido. Consideramos que la comunicación social nada tiene que ver con el desprecio o la ofensa a las personas, sino por el contrario, debe darse en un marco de profundo respeto hacia el semejante, como lo afirmara un auténtico periodista y escritor español, Manuel Ossorio y Bernard, “El insulto es razón de quien razón no tiene”. Desde la Dirección de Prensa de la Defensoría, finalizó diciendo el funcionario, en el contexto emergencial que nos plantea la Pandemia del Coronavirus, seguimos con nuestras tareas, agradeciendo la ayuda que recibimos de los comunicadores que no tienen otro interés que brindar un servicio fundamental a la comunidad que no es otro que el de mantenerla informada sin más interés que el de dar a conocer la verdad. En esto hay excepciones que, afortunadamente, solo confirman la regla.-