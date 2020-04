Formosa cuenta con equipamientos y recursos ante posibles casos de coronavirus

En el marco del parte de prensa brindado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el director del Hospital Central y médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, garantizó que la provincia de Formosa cuenta con el recurso humano y la infraestructura necesaria para hacer frente al nuevo coronavirus, “la provincia está mucho mejor posicionada que otras”.Informó que, tras un relevamiento del sector público y privado, se constataron más de 160 camas con respiradores, además puso en relieve que los hospitales Central, la Madre y el Niño, Distrital 8, y el de Alta Complejidad, “están preparados para responder ante una primera situación”.“Se comenzó a adecuar desde hace varias semanas los lugares en los hospitales para que traten exclusivamente esta situación; también en los hospitales de Las Lomitas y Clorinda. Se está preparando una estructura suficiente para dar una primera respuesta, hay una preparación en estructura, equipamiento y recurso humano como para llegar a más de 160 camas con respiradores. No hay nada improvisado en esto, está todo planificado y se va a ir adecuando acuerdo a las necesidades”, aseguró Romero Bruno.En este sentido, puso en relieve las decisiones políticas que hacen que Formosa afronte la enfermedad a la altura de las circunstancias, “esto nos encuentra bien parados gracias a que tenemos una estructura que se fue desarrollando en el transcurso de los años –desde el lugar más recóndito del oeste hasta la capital- establecimientos nuevos, equipamientos nuevos, recurso humano calificado, y eso hace de que se encuentre un sistema de salud preparado para dar una respuesta ante esta situación”, valorizó.“Los formoseños tenemos que estar tranquilos porque hay una estructura que respalda, una arquitectura que se viene desarrollando, y es una provincia que está mucho mejor posicionada que otras”, agregó el director.Casos asintomáticosRomero Bruno fue consultado sobre casos asintomáticos de la enfermedad, a lo que advirtió que “se sabe lo que se está aprendiendo en estos meses, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe sobre estudios que se realizan en algunos Estados, ahora qué comportamiento tiene y qué riesgo tiene para la población todavía no está terminado”, cerró.Según la OMS, alrededor del 80% de las personas con COVID-19, tienen síntomas gripales leves y se recuperan sin necesidad de tratamiento hospitalario. Además, existirá un 15% que presentarán formas con neumonía y un 5% presentará formas graves del COVID-19 y desarrollará un cuadro severo. En el 1% se podrá llevar al paciente a la muerte.La OMS cree que será fundamental hacer foco en la detección de los casos asintomáticos, responsables de gran parte de los contagios. “Es un nuevo virus, hay muchas cosas desconocidas y que antes no sabíamos y ahora sí, como la existencia de casos asintomáticos, detectarlos será clave para evitar los contagios”, aseguró en un informe el director general de la organización con sede en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus.