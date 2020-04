Debemos aprender a convivir con un nuevo enemigo

-Desde la Defensoría del Pueblo se reiteró el pedido de una Tarifa Regional Diferenciada de Energía Eléctrica, menos presión impositiva sobre las personas, Pymes y comercios, buscando también disminuir los impuestos al consumo en los porcentajes que actualmente se establecen-Celebramos un nuevo Cumpleaños de nuestra Provincia, reaprendiendo y pensando, las nuevas relaciones familiares, personales, de trabajo y de comunicación absolutamente increíbles, como si se tratara de un nuevo mundo hasta de ciencia ficción.Es lo que tenemos, nos toca y debemos enfrentarlo como tal, pues no hay otra salida, para nosotros los Creyentes Cristianos entendemos que nuestro Señor y la Patrona de Formosa la Virgen del Carmen, nos tiende y tendera siempre un gran manto protector, pero a Dios, también tenemos que ayudarlo con acciones de miles de mujeres y hombres que hoy nos exponemos, para que nuestra gente, los vecinos, usuarios, consumidores, tengan primero contención y luego respuestas a sus múltiples reclamos y denuncias contra los servicios públicos, comercios abusivos, obras sociales que no cumplen con sus afiliados, conflictos vecinales, presentaciones por cobros de nuevos beneficios sociales tan esenciales e importantes que el Gobierno Nacional y el Provincial están y seguramente continuarán destinando a las franjas sociales más vulnerables , que en nuestra tierra particularmente está integrada y son incluidos no solamente los criollos sino también todas las Comunidades Aborígenes, con el auxilio permanente de los Intendentes y estamentos gubernamentales diversos. Sabemos que esto produce también discusiones, si está bien o mal, en cuanto a las ayudas que se otorgan a cuentapropistas, mujeres embarazadas, con hijos y sin trabajo, como a otros colectivos sociales. La verdad es que hoy, más allá de estos puntos de vista, necesitamos un Estado presente, lógicamente totalmente transparente en todas sus acciones, ante la sensibilidad social a flor de piel, y la de aquellos sectores que agazapados lo único que hacen es criticar y oponerse sin razón, sin darnos alternativas válidas y que permitan sumar entre todos. La pregunta cruda es, ¿quién quedara con vida para poder continuar con todo lo que representa una Sociedad? No lo sabemos, pues hasta los más poderosos políticos y empresarios, hoy son víctimas de esta pandemia, cuyo origen ni siquiera se conoce. Por ello desde la Defensoría del Pueblo continuaremos trabajando y más que en tiempos de normalidad, pues ya nada es igual, y nos hemos tenido que adoptar a las actividades “Home Office” y con cambios de hábitos, donde entendemos que la mejor herramienta actualmente es, enfrentar los inconvenientes con acciones colectivas concertadas, pues el individualismo y la mezquindad, nuevamente muestra su peor rostro y lo más grave es que ha fracasado rotundamente, nada nos permitirá llegar a buen puerto, que juntarnos y unirnos para auxiliar a los más vulnerables primeros, a la salud como estandarte y luego la economía. Sin desconocer de ninguna manera que también la estructura tributaria de la argentina es una de las que mayor presión fiscal ejerce sobre las personas, PYMES, y empresas, Gravar el consumo es algo que rechazamos, en los porcentajes que actualmente se lo hace, no tener una tarifa de energía diferenciada también, pues hoy los usuarios se encuentran con abultadas facturas tanto de energía como de agua potable y el Gobierno Nacional continúa haciendo oídos sordos a nuestros planteos, la ruptura de la cadena de pagos nos acecha de cerca , y en varios sectores ya se ha producido, el Impuesto a Bienes Personales , único en el mundo por sus características también merece modificaciones , por ello demandamos bajas mayores de tasas de intereses en todo los sectores por el BCRA ,para los créditos a los pequeños y medianos comerciantes, para las tarjetas de crédito o a favor de los ciudadanos en general, puesto que esto son los sectores que siempre deben poner el hombro en este país.A llegado el tiempo también de aquellos que blanquearon capitales, hagan aportes a la Patria, en definitiva , exigimos que se tomen medidas de alta complejidad primero para resguardar la salud de nuestros habitantes, pero también económicas no solo para solventar las necesidades básicas de los sectores más vulnerables ,sino para las Pymes y que se rediscuta un nuevo sistema impositivo que tenga características de razonabilidad, legalidad y equilibrio para poder tener también precios justos y no confiscatorios en los servicios públicos , alimentos, productos de higiene, medicamentos y donde todos -ganemos-; pero en calidad de vida , en calidad como ciudadanos , pues estamos presenciando y somos testigos de “un parto” del cual debe nacer una sociedad más equilibrada , en la que no haya pequeños grupos de poder mundial y nacional que hasta llegan a imponerse sobre gobiernos elegidos libremente por nuestro voto popular. Si ahora no aprendemos o sacamos de lo negativo varias alternativas viables positivas para todos, es porque el egoísmo, la avaricia y la insolidaridad nos ha vuelto ganar y ello no se lo podemos permitir a nadie, pues después de esta tormenta casi perfecta, tenemos que tener un país mejor y una provincia que se continúe desarrollando con todos los que habitan nuestro territorio, sin ninguna mezquindad.