Los controles a comercios continuarán en Semana Santa

Continuarán el fin de semana los operativos de verificación y control de cumplimiento de la ley de defensa del consumidor y de las resoluciones de precios máximos de referencia llevados adelante por la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y la Dirección General de Rentas.Trabajan 70 personas.Así lo confirmó el arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario al señalar que no descansarán y volverán a visitar aquellos comercios que ya fueron inspeccionados para control el cumplimiento.Ayer, el organismo realizó 33 actas de infracción en 12 puntos de venta, donde además secuestró mercaderías vencidas, corrección de la lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para la aplicación de sanciones y multas.También realizó la clausura preventiva de 3 supermercados por reincidir en el acopio y venta de mercadería vencida.En ese marco, Pérez explicó que “En el caso de Stock había sido inspeccionado y reincidió, además incumplen precios máximos de referencia, problemas de envasado del producto, la sumatoria de cosas, más la reiteración de mercadería vencida, alimentos frescos con dificultades de determinar fecha de elaboración y vencimiento, hizo en ese caso que se clausurara preventivamente por 24 horas”.“Los otros dos casos, si bien era la primera vez que íbamos a fiscalizar, la gravedad de la situación al fiscalizar góndolas, depósito, era tal la magnitud de la mercadería secuestrada a intervenir que no podíamos trasladarla en los medios de movilidad que llevamos a los dos lugares. Hizo que privilegiando en primer lugar, no solo una advertencia, sino la salud de la población por la ubicación estratégica- Supermercado Cóndor en el barrio República Argentina- hizo que se dispusiese la clausura”.“No hablamos de dos o tres productos, superó todo lo imaginable, incluso la presencia de roedores, estamos al límite de la situación, se sustancian sumarios, se clausura por 24 horas” enfatizó.Dijo que similar situación ocurrió con el autoservicio El Chileno ubicado en calle Brandsen “donde la cantidad de productos vencidos en góndola era inimaginable, con más de dos años de vencimiento”.“Si por reincidencia, volvemos a encontrar un negocio que ya encontramos mercadería vencida, será clausurado preventivamente. No se trata de caza de brujas, sino de cuidar la salud de los formoseños” advirtió Pérez.Se preguntó también “Si los dueños de estos comercios sean en cadena o únicos ¿ le darían de comer mercadería vencida a su familia? Pienso que no. Y la ley nos iguala a todos, todos tenemos derechos a ejercer la actividad comercial en el marco de la ley, y nosotros como ciudadanos argentinos, debemos ser respetados en nuestros derechos”.En ese sentido, se agradeció la colaboración de la ciudadanía en la tarea de control, reiterando que las irregularidades deben ser denunciadas en la línea gratuita 0800-444-0942 y al correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gob.ar.