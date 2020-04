Cuestionan la falta de solidaridad de entidades que no se ofrecen como centros de alojamiento

En el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, cuestionó a aquellas instituciones que no ofrecen sus predios como centros de alojamiento pudiendo hacerlo, y su falta de solidaridad en la actual situación de pandemia.“Hay muchas instalaciones en Formosa que pueden ser utilizadas, pero que evidentemente la solidaridad que tanto pregona Francisco no llega a todos los corazones en este momento, y da miedo que el virus del egoísmo se instale como alerta el Papa”, reflexionó el titular de la cartera de gobierno.En ese sentido, el ministro González agradeció a las pocas instituciones que se pusieron en contacto con la provincia para ceder sus instalaciones.Ingreso paulatinoPor otra parte, el funcionario informó que continúa el ingreso ordenado y administrado al territorio provincial, priorizando a las personas con problemas de salud, exentas de ir a un centro de alojamiento.“Cuando cumplamos el ciclo de ocupación de los lugares, empezarán a renovarse los residentes en los centros de alojamiento y podremos incorporar a nuevas personas, quizás en mayor cantidad”, adelantó.Asimismo, González manifestó que el Consejo continúa evaluando y analizando todas las alternativas de una posible flexibilización en la provincia, pero aclaró que “cuando tengamos una definición que pueda respaldarse científicamente, de que la situación no alterará el estatus sanitario que tenemos los formoseños, será comunicada oficialmente”.Llegó el grupo queestaba varado en RetiroEl funcionario se refirió luego al grupo de sesenta formoseños que se encontraban varados en Buenos Aires y que fueron entrevistados por el Canal de noticias TN. “Ellos tenían autorización para ingresar a la provincia y esperábamos que la Comisión Nacional de Transporte fijara el horario y día de salida del colectivo. La Casa de Formosa en Buenos Aires siempre estuvo prestándoles atención. Fíjense cómo recortar una parte de la situación genera un montón de informaciones tergiversadas que después se vuelcan como la verdad revelada por algún medio porteño que ustedes saben que no nos quiere, a ningún formoseño. Porque como Formosa no tiene casos de Coronavirus…” cuestionó el ministro.El peligro de personas queingresan por lugares clandestinosTambién hizo alusión al caso de una mujer oriunda de colonia El Paraíso que ingresó a la provincia de una manera subrepticia, en un camión. “Se nos podía haber escapado la perdiz, sin embargo no, porque este modelo integral que tenemos, nos permite trabajar de manera integrada todos los controles de ingreso a la provincia. Cuando ese camionero sale, lo hace solo y ahí vino la pregunta, sobre su acompañante. Nos contó la historia, inmediatamente la detectamos, porque el objetivo es cuidar la salud pública de los formoseños”, destacó.También se refirió a dos operativos policiales ocurridos el día martes, uno en el (puesto de vigilancia) Racedo Escobar, cerca de Villa 213, que tuvo como protagonistas a tres personas que circulaban en un automóvil, dos de las cuales habían cruzado hacia Formosa en canoas desde el Chaco.Allí se preguntó: “¿Qué necesidad tienen de evitar los controles? Venían de Presidencia Roca donde hay un caso confirmado de coronavirus. Los tres están haciendo cuarentena ahora bajo nuestro control en Formosa, al igual que las dos personas que ingresaron en la zona de Sumayén, y que encima llevaban marihuana. Fueron dos pájaros de un tiro”.Los centros comovínculos de contenciónGonzález aclaró que más allá de las recomendaciones en cuanto a calidad hotelera de los centros de alojamiento que hizo a la provincia el juez subrogante Fernando Carbajal, “en todos los centros de alojamiento preventivo venimos trabajando en el mejoramiento de la situación, que no es estrictamente de hotelería, sino de ir generando vínculos de contención para poder transitar esta medida sanitaria tan necesaria para quienes están alojados, como para quienes vivimos en la provincia”.