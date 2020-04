Cuarentena moderada: cómo funcionarán empresas de cobro de servicios desde el lunes

El Directorio del Banco Central de la República Argentina, organismo regulador de las empresas de cobranza extrabancaria autorizó que desde el lunes 20 comiencen a operar las empresas de cobro de servicios.En ese marco, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de Formosa recordó la información fundamental que necesita tener el ciudadano.A partir del lunes 20 de abril atenderán al público para el cobro de facturas de impuestos y servicios en forma paulatina y progresiva y de acuerdo a los protocolo de salubridad dispuesto por el Ministerio de Salud.Se atenderá con el siguiente cronograma según el DNI: Lunes: terminación 0 y 1, Martes: DNI terminado en 2 y 3, Miércoles: DNI terminado en 4 y 5, Jueves: DNI terminado en 6 y 7, Viernes: DNI terminado en 8 y 9En todos los casos, cada persona podrá pagar hasta 8 facturas para que el servicio sea ágil y evitar aglomeraciones. Tendrán prioridad los adultos mayores y las personas de grupos de riesgo tendrán atención prioritaria y, en la medida de disponibilidad de cada local, se habilitarán horarios especiales para ellos.Para la atención, se deberá llevar además de las facturas a pagar, se llevar el DNI para corroborar el cumplimiento del cronograma.Si bien la mayoría de locales acepta efectivo y tarjeta de débito, se recomendó confirmar con cada empresa qué medios de pago acepta cada local.En cuanto a los horarios de atención se acomodarán en la medida de las posibilidades de cada local para que el personal no viaje en horas pico.¿Cuáles son las empresas de cobranzas extrabancarias?Pago Fácil, Rapipago, Bica Agil, Cobro Express, Multipago, Plus Pago, Pronto Pago, Provincia Net y Ripsa.Es recomendable chequear en cada sitiowww.localespagofacil.comwww.rapipago.com.arwww.bicaagil.com.arwww.cobroexpress.com.arwww.multipago.com.arwww.provincianet.com.arwww.prontopago.com.arOtras medidas de prevención• Mantener distancia de al menos 1 metro y medio entre las personas en las filas.• Dentro de los locales, habrá 1 persona por cada 4 mts2.• Las personas que atienden al público tendrán cubrebocas y protectores visuales y estarán a 1.5 metro de distancia.• Los puestos de trabajo tendrán alcohol en gel para el personal.• Habrá recomendaciones sanitarias en lugares visibles para el personal.Aquellos comercios que, por cualquier motivo, no estén en condiciones de cumplir las recomendaciones sanitarias basadas en las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Banco Central de la República Argentina, y si las hubiere, de los organismos locales a nivel municipal o provincial, no podrán reanudar el servicio.