Coronavirus: El antecedente epidemiológico es clave para diferenciar afecciones respiratorias

El director del Hospital Central y responsable de Epidemiología de la provincia, médico Mario Romero Bruno, informó que el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) incrementará los servicios de atención al público, se refirió a las enfermedades respiratorias de estación y los casos de dengue.En el marco del parte de prensa diario brindado por el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19, Romero Bruno manifestó que la influenza (gripe) y la Covid-19, causada por el nuevo coronavirus, son enfermedades respiratorias infecciosas con síntomas similares, pero causados por diferentes virus. El antecedente epidemiológico es clave para diferenciarlos.En este sentido manifestó que “comienza a cambiar el clima y en general no hay mayores diferencias en lo sintomático entre las enfermedades respiratorias, sí en la alergia, porque uno ya conoce el cuadro, le pica la nariz, estornuda (…) pero no así con otras enfermedades de transmisión respiratoria”.Puntualizó en que es fundamental el antecedente epidemiológico, “nos ayuda a diferenciar más rápido ya que si se encuentra en una situación en donde no hay casos y no hay transmisión, sería muy difícil que tenga el virus de manera espontánea, o que haya ingresado sin que nosotros lo hayamos detectado”.“Por eso lo mas importante para nosotros es captar los casos que puedan ingresar a través de los límites geográficos de la provincia, las personas que ingresan son controladas, si o sí tienen que cumplir los 14 días de cuarentena y eso es lo que nos da a nosotros un mayor rango de protección”, agregó Romero Bruno.Puso en relieve el trabajo de control sanitario que se realizan en las rutas y el cuidado personal de cada individuo, “el incorporar los cuidados sanitarios en los transportistas con los barbijos, el lavado frecuente de manos, la distancia social de 1 metro y medio al circular; es ahí en donde frenamos el ingreso de este nuevo virus y vamos a estar previniendo otras enfermedades respiratorias también.IASEP“Respecto a la situación de IASEP, esta obra social que abarca a más de cien mil personas y que cuenta con sus responsables dentro de este Consejo también, informa que atenderán a sus afiliados en lo que respecta a farmacia, venta y autorización de órdenes médicas”, advirtió Romero Bruno.En IASEP, ubicada en Moreno 1170, el horario de atención es de 8 a 12 horas y de 17 a 19.30 horas.Mientras que “las sucursales ubicadas en la Jurisdicción 5 y por la Avenida Italia funcionarán solamente por la mañana en el horario de 8 a 12 horas”, aclaró el profesional.En caso de emergencias y/o urgencias, el afiliado podrá comunicarse al teléfono 4429778.Romero Bruno comunicó que “la entidad esta adaptándose a esta situación que lógicamente requiere la atención de los afiliados”.“El ministro de Desarrollo Humano mantuvo una reunión con el interventor y las prestadoras privadas en la que establecieron horarios de atención para los consultorios externos y privados, clínicas, sanatorios, policonsultorios, y se esta barajando la posibilidad de que la parte odontológica atienda de manera programada –que si bien esta bien establecido lo que es urgencia y emergencia- también hay que dar una respuesta en forma programada con todas las medidas de bioseguridad”, continuó.DenguePor otra parte, Romero Bruno dijo que el número de casos confirmados de dengue hasta el momento siguen siendo 2342, dado que lleva un tiempo actualizar los datos con los consultorios privados y aclaró que es de público conocimiento la existencia de positivos que no son cargados al sistema dado que el paciente no acude a la consulta médica y se automedica.“Es una realidad que hay muchas personas que no consultan y se automedican, lo que hace que se pierda la oportunidad del bloqueo para que el mosquito no circule mas allá de los 200 metros, esto impide que podamos actuar y prevenir otros casos”, afirmó.Instó a la sociedad a que asuma la responsabilidad social y personal, que le cabe, en cuanto a informar síntomas febriles para poder tratar correctamente la enfermedad y a su vez realizar la fumigación del domicilio con la brigada sanitaria.Al finalizar adelantó que “se esta diseñando un sistema online para que los laboratorios privados y los efectores públicos impacten directamente la información y así todos los actores puedan reaccionar pronto, estará georeferenciado y se van a detectar así los núcleos de focos. El trabajo de información y vigilancia seguirá mejorando”, cerró.