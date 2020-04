Alumnos unidos por el profe Robledo

El docente Walter Robledo, es muy querido en la comunidad educativa, actualmente su economía se ve afectada, porque debido a la cuarentena obligatoria las clases se dictan de manera virtual y el profesor no maneja las herramientas digitales, para dictar sus clases.A raíz de esa situación no cuenta con dinero para solventar los gastos del día a día. Su situación es crítica, por eso alumnos de diferentes instituciones, como ser el Instituto Superior de Arte Oscar A. Albertazzi y de la Universidad de la Cuenca del Plata organizan una colecta para ayudarlo a paliar la situación.Reciben alimentos no perecederos, abrigos, frazadas y todo lo que la gente pueda y quiera. La dirección del profesor es Barrio Covifol, calle Expedición al Polo Sur. O bien, se pueden comunicar con uno de los alumnos al teléfono: 3704-045392.Para quienes no lo conocen, el profe tiene una filosofía en la cual no utiliza tecnología, un estilo de vida particular, no cuenta con heladera ni cocina, ningún tipo de electrodomésticos, mucho menos teléfono celular.Por eso las únicas vías de comunicación son acercarse a su domicilio o comunicarse con los alumnos.