Continúan inmunizando y verificando la buena salud de los vecinos de Guadalcázar

A través de una nueva recorrida en terreno, un equipo de salud de la localidad de Guadalcázar continúa trabajando en terreno, inmunizando con la dosis antigripal 2020 y controlando la salud de vecinos que residen en la misma localidad y alrededores.De este modo, las familias fueron nuevamente beneficiadas con los servicios y prestaciones que brinda la salud pública a lo largo y ancho de toda la provincia, que en la oportunidad se trató de la aplicación de la vacuna antigripal, gratuita y obligatoria, que tiene como finalidad controlar posibles problemas respiratorios en pacientes más vulnerables.“El objetivo es fortalecer, como cada año, el sistema inmunitario de las personas que conforman los grupos de riesgo, en especial en adultos mayores de 65 años, los niños entre 6 y 24 meses, embarazadas”, expresaron los vacunadores.“Además, teniendo en cuenta la cuarentena obligatoria que todos los argentinos debemos cumplir, y las recomendaciones que se hacen diariamente de no salir en lo posible de los domicilios, nosotros nos estamos acercando a las casas y les aplicamos la dosis correspondiente según el grupo atareo o patologías crónicas”, comentaron.Paralelamente, y complementando la inmunización, el equipo de salud realizó control del niño sano, como así también se controló la presión arterial, los niveles de glucemia y la temperatura corporal de cada uno de ellos.Recomendaciones saludablesComo complemento a estas acciones, los vacunadores llevaron a cabo instancias de promoción de buenos hábitos, desde donde se brindó consejería sobre la importancia del lavado frecuente de manos, con agua y jabón, sin que quede ninguna zona sin higienizar, o bien, desinfectarlas con alcohol en gel, pero en lo posible siempre usar agua y jabón.Igualmente, insistieron sobre la importancia del distanciamiento social, ventilar los lugares; al toser o estornudar cubrirse con la parte interna del codo, no con la mano; abrigarse bien en los días más frescos o de frío; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C y no olvidar hidratarse, fueron algunas de las recomendaciones dadas a los vecinos que se visitaron.