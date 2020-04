Continúa la entrega de cuadernillos pedagógicos en la EPES Nº 54

La directora de la Escuela Provincial de Enseñanza Primaria Nº 54 “Gdor. Juan José Silva”, Silvana Riquelme, sostuvo que se encuentran entregando los cuadernillos pedagógicos orientados para los Ciclos Básicos Común y Orientado.Para eso organizaron una lista de padres, quienes acuden al establecimiento a retirar el material de estudio, que no incluye a todos los alumnos, debido a que es de acuerdo a la cantidad de cuadernillos con los que cuentan, pero igualmente la enseñanza de los estudiantes se realiza en el hogar a través de la plataforma digital Google Classroom.En total, suman 300 aulas virtuales que cuentan con un total de 60 docentes trabajando con los estudiantes: “Tenemos organizadas aulas de todas las asignaturas”, consignó la directora de la EPES Nº 54.Hizo hincapié en solicitar a los padres de aquellos alumnos y alumnas que “todavía no ingresaron a la plataforma virtual que lo hagan”, acotando tal vez sea porque no cuenten con conexión a Internet, pero que igualmente “pueden venir a retirar el cuaderno de asistencia pedagógica que es totalmente de distribución gratuita”, enfatizó.Reiteró que ante la pandemia la escuela no está funcionando, sin embargo que en el lugar los docentes se encuentran trabajando de manera normal, siguiendo las medidas sanitarias vigentes por el coronavirus, para así evaluar los trabajos prácticos requeridos.En este punto, sobre las evaluaciones, dijo que si bien el dictado presencial de clases no se realiza, los profesores y sus alumnos con la plataforma virtual Zoom mantienen comunicación audiovisual en el horario en que deberían asistir al establecimiento, lo que permite que sigan en contacto, permitiendo el aprendizaje, “ya que no sabemos cuánto tiempo va a continuar esta situación excepcional por la pandemia”, agregó.Copa de lecheAdemás, la directora Silvana Riquelme, informó que la próxima semana pondrán en marcha una nueva modalidad para la entrega de la copa de leche a los alumnos y alumnas del establecimiento educativo, que tiene en total 1500 matriculados.Para eso “los padres deben ingresar al Facebook oficial de la escuela que es Epes 54 Gobernador Juan José Silva, donde encontrarán publicado un enlace al que deben ingresar para inscribirse a la copa de leche”.De esa manera “vamos a tener la información de cuántos estudiantes van a retirar la copa de leche y, de acuerdo a ello, qué cantidades se deben preparar”, detalló.Indicó que ello se brindará los días lunes, miércoles y viernes, por lo que precisó la nueva modalidad: “A partir del lunes 20 tienen que venir las personas con algún recipiente para llevar lo que corresponde al desayuno y la merienda y una bolsita para la porción de pan. La ración que vamos a entregar es para dos días”.Anteriormente, la escuela primaria venía entregando las provisiones que consistían en un paquete de leche, otro de azúcar y otro de yerba, pero que a partir de la semana que viene el servicio de la copa de leche volverá ser normal, únicamente en el horario 9 a 10 horas.Para cerrar, pidió a las personas que asistan a retirar el apoyo nutricional que lo hagan con barbijos y guantes, en lo posible.