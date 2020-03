Samaniego: “La inauguración de obras habla de la fortaleza de nuestro modelo”

Al hacer uso de la palabra en la inauguración de las obras de remodelación y ampliación de la EPES 445 y el JIN 48 en el barrio Liborsi, el diputado provincial Agustín Samaniego señaló que la inauguración de obras son testimonio de la fortaleza del Modelo Formoseño.“El gobernador hace cuatro años nos advertía ya las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales y señalaba que nuestro modelo se podía llegar a enlentecer, pero no se iba a detener.A la luz de los hechos, así sucedió, comparando con el ritmo que traíamos antes” comenzó señalando.No obstante, subrayó que la inauguración de las obras 1373 y 1374 de su gestión hablan “de la fortaleza de nuestro modelo, del compromiso que tenemos los formoseños con la educación publica, libre y gratuita”.Enfatizó al señalar que las inauguraciones se producían en el marco de un país arrasado por la inflación que dejó el ex presidente Mauricio Macri, con un grave deterioro social y niveles de endeudamiento insostenibles.“ El gobernador en su discurso señaló que debemos ver el pasado inmediato con mucha memoria, pero sin rencor para decirle a las políticas de hambre, expulsión, de neoliberalismo algo que debe sonar fuerte en Formosa y el país, al neoliberalismo nunca más!” señaló el legislador.En ese marco, al valorar la política gubernamental, recordó el anuncio de aumento salarial del 15% para empleados públicos para los cuatro meses, que debió realizarse sin contar con un presupuesto nacional en el horizonte.“(…)¿ los que generaron el incendio de la Argentina, ahora critican a los bomberos que vinimos a apagar este incendio que generaron?. Somos conscientes de lo que hacemos y será difícil, lento, pero vamos a sacar al país adelante” prometió.Dijo que “El gobernador empezó con lo urgente, luego lo posible y nos encontramos haciendo lo imposible, hace unas décadas, teníamos la mortalidad infantil de más de 130/1000 en el oeste provincial, déficit en el acceso a la salud, hoy tenemos un hospital de Alta Complejidad que hizo cerca de 250 trasplantes y estamos por terminar el centro de medicina nuclear, que será referencia nacional e internacional”.Reseñó que “Hace unas décadas a los pequeños productores agropecuarios les entregábamos cajas alimentarias por que no podían subsistir, y hoy tenemos el orgullo que esos productores están llenando los bolsones del plan Nutrir para 17 mil familias de Formosa”.Y así siguió enumerando logros al señalar que “Hasta hace décadas, teníamos escuelas rancho, altos índices de analfabetismo y en su reciente discurso ante la Legislatura, el gobernador nos planteó el escenario de la economía del conocimiento, díganme si esto no era inimaginable” preguntó.“No debemos hacer esperar al destino, el mañana no espera, el futuro se construye, nada viene solo, todo cuesta, lo sabemos los formoseños, pero si estamos divididos, solos, estamos condenados al fracaso, debemos caminar juntos. Si estamos unidos, solidarios y organizados vamos a cumplir la tarea de Dios, que es responsabilidad nuestra” consideró el diputado.