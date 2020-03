Branchi: “En nuestra provincia nunca se han frenado las inauguraciones de escuelas”

En el marco de la inauguración de la obra educativa 1374 en la gestión Insfrán, el secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), Luis Branchi, recordó la importancia que tiene el lanzamiento a nivel nacional del plan PROGRESAR 2020: “Es algo muy importante, que demuestra nuevamente la voluntad de volver a los planes socioeducativos, destinados a los que menos tienen, planes que el gobierno anterior fue eliminando”.Con respecto al alcance que tiene el programa PROGRESAR afirmó el gremialista que “Este programa brinda a los que menos tienen la posibilidad de estudiar, de comprar sus materiales y es un programa de representación nacional y eso es fundamental”.En cuanto a la importancia que tienen las inauguraciones de las obras educativas que se realizan en el territorio provincial Branchi resaltó que: “En nuestra provincia nunca se han frenado las inauguraciones de escuelas, pudieron hacerse de manera más lenta pero nunca se han frenado, la emoción, la alegría de los estudiantes, los docentes que trabajan en esta institución, hacen que afirmemos que, nuevamente en nuestra provincia la política educativa, es una política integral y vamos a seguir trabajando en ese sentido”.Para finalizar se refirió al anuncio del aumento anunciado días atrás para los docentes provinciales: “El hecho de que no sea un aumento anualizado, que sea solo por los primeros cuatro meses y que pasado este tiempo podamos volver a sentarnos a negociar, abre la posibilidad de no ir quedando atrás de la inflación. El mejor anuncio del año pasado fue el nuestro aquí en la provincia, fue un aumento del 42% pero la inflación anual terminó en el 55%, por tal motivo el sueldo termino por debajo de la inflación y estamos seguros que eso no se va a volver a repetir”.