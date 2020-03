Palavecino describió la frágil situacion de las PYMES en la Argentina y pidió asistencia directa

Agustín Palavecino presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de Formosa explicó que entienden y apoyan las decisiones del Gobierno Nacional de establecer la cuarentena social y obligatoria en todo el país, y la adhesión de la provincia porque en este contexto mundial de expansión de la pandemia COVIC 19, fueron más que acertadas ya que solo buscaban mantener a salvo las vidas de todos y todas los argentinos, pero; agregó que es necesario asimismo describir el frágil escenario en el que está realidad deja a las PYMES, que al tener que cerrar y mermar sus actividades no pueden producir, y sin producir, no pueden afrontar las obligaciones comerciales y tributarias, poniéndolas en una situación muy vulnerable a la hora de tener también que seguir sosteniendo el empleo de muchísimas familias que dependen de ellas.Aun así-, agregó, -que se han dado buenas determinaciones y anuncios desde quienes administran el Estado, tales como prorrogar los plazos de algunos vencimientos tributarios, y poner al alcance líneas de créditos para el pago de sueldos, con tasas menores pero que siguen siendo en este momento inalcanzables de cubrir, porque recordemos que se ha paralizado en gran parte la producción de algunos bienes y servicios en el país.“Todo esto debe entenderse teniendo en cuenta que las PYMES venimos sobreviviendo en un país en el que la desocupación fue del 8,9% en el cierre de 2019. Aumentaron la subocupación y el empleo demandante, algo que se suma a que el aislamiento social decretado para contener el avance del COVID-19 pone en riesgo al 64% de los 19 millones de trabajadores, lo que representan 12,1 millones”, explico.“Hasta ahora, el aislamiento social preventivo y obligatorio habilita a que sólo un 41% de las actividades económicas mantengan sus niveles de producción en condiciones de cierta normalidad. Entre ellas, el agro, la administración pública, los comercios de alimentos, farmacias y servicios esenciales como luz, gas y agua, las demás ante la inactividad pierden su capacidad operativa y de producción”, recordó.Palavecino entendió que “los empresarios pymes son los que llevan sobre sus espaldas las dificultades para hacer frente a las obligaciones del giro del negocio y de los sueldos. Es que si bien es sabido que el Gobierno nacional destinó $350.000 millones a través del Banco Central para una línea de crédito a tasa del 24%. Sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo complejo para un universo de empresas que no siempre califican”.“A esta realidad hay que agregarle que los empresarios vienen solicitando medidas que sean de asignación directa para poder pagar los sueldos y sostener el empleo, y lo hacen a través de sus cámaras asociadas o Federaciones en todo el país, sin que hasta la fecha se haya avanzado en esa respuesta”, especifico.“Tan solo para dar una muestra de la complejidad de la situación, “desde que el jueves pasado se reabrió el clearing muchas empresas quedaron en una situación sumamente delicada, porque no pudieron afrontar las obligaciones y una parte muy importante sufrió por los cheques rechazados", dijo.“Los jóvenes empresarios entendemos el contexto en el que nos encontramos, en el que salvar vidas es la prioridad, pero necesitamos exponer con sinceridad nuestra actual situación y solicitar que nos ayuden también, a poder mantener las empresas abiertas, para llegado el momento, como siempre hemos hecho, sumar nuestro esfuerzo a la reconstrucción de la economía del país que va a necesitar de todos para ponerse de pie”, finalizó.