La Subsecretaría de deportes continúa en la gestión de becas

El Subsecretario de deportes provincial, Mario Romay, reiteró la adhesión a las políticas de prevención tomadas por el Gobierno Nacional y provincial y aseguró que continúan con la gestión de becas para deportistas destacados.“Los calendarios van a ser modificados, lo que teníamos previsto para el inicio del año con el comienzo de las clases, porque la salud está por encima de todas las cosas y para hacer deportes hay que estar sanos”, sostuvo.Y confirmó: “Nosotros trataremos de cerrar las becas para este año, haciendo los trámites de papeles y que cada federación que está constituida nos entregue sus mejores deportistas para empezar con el IAS a hacer el circuito que corresponde”.En ese sentido, Romay indicó que la idea es que para abril, cuando se reanuden las actividades, los beneficiarios tengan todas las condiciones garantizadas para empezar a percibir la beca y que “el tiempo no nos gane”.Además, explicó cómo funciona el sistema de becas que da el Estado provincial a través del organismo que tiene a cargo.“Nosotros le pedimos a cada federación una lista de becados y ellos son los que controlan, inscriben, hace el seguimiento y saben quienes están en mejores condiciones; nos pasan los nombres y ejecutamos el pedido de ellos y los acompañamos para que cada uno de nuestros deportistas pueda desarrollar su trabajo y tener un elemento económico”, relató.Respecto al monto del beneficio, Romay dijo que aún no está definido con el área de economía de la provincia, pero que el año pasado fue de 8500 lo que significó “la beca más alta otorgada en el deporte en todo el país” y esta vez, con el correspondiente aumento, estiman que lo seguirá siendo.Las Federaciones que participan son quince además del área de discapacidad de la que se encarga el organismo porque aún no se creó una asociación de deporte adaptado y contiene a las disciplinas de tenis, boxeo, rugby, pruebas combinadas, natación, tenis de mesa, judo, hockey, ciclismo, entre otras.