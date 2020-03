Coronavirus: Laformed destina toda su estructura a producir alcohol en gel

“Actualmente, con el coronavirus tenemos una demanda extraordinaria, por lo que pusimos toda la estructura de la empresa a disposición de la fabricación del alcohol en gel”, refirió el director del Laboratorio Laformed SA, el contador Mauricio Aranda.Puso de relieve que “somos una empresa del Gobierno provincial, con participación estatal mayoritaria, y hace aproximadamente un mes tenemos toda la infraestructura a disposición de la provincia en la producción de alcohol en gel”.“Recibimos la materia prima y estamos a full –subrayó-. Habilitamos todas las infraestructuras que teníamos para poder producir”.Puntualizó que “actualmente estamos haciendo 1000 litros de alcohol en gel por día, ya que contamos con una demanda grande y estamos manejándonos, primero, entregando a la Unidad de Compras que es la que abastece al sistema de salud pública, pues tenemos que cuidar a nuestros médicos y enfermeros”.“En segundo lugar, ahora estamos viendo cómo coordinar para poder abastecer a todos los organismos públicos en los cuales hay atención al público, porque también debemos que proteger a nuestros trabajadores y a la gente que asiste a los mismos”, recalcó.Remarcó el responsable de Laformed que “venimos trabajando a full desde hace varias semanas, tratando de asegurar la provisión continua de la materia prima que a nivel nacional está complicado para conseguir”.“Actualmente somos el único laboratorio grande que estamos consiguiendo el alcohol, el carbopol, la glicerina, la trietanolamina, los envases, las válvulas, etcétera, porque ya con previsión a través del Ministerio de Desarrollo Humano, por directivas del ministro José Luis Décima y de nuestro gobernador Gildo Insfrán, nos asignaron los recursos necesarios para que no nos falte nada”, recalcó.Hizo notar que “ya teníamos stock porque en esta etapa del año es cuando se empieza a fabricar el alcohol en gel, ya que crece la demanda debido a que es época de gripe estacionaria, que comienza a fines de marzo, momento en el cual nosotros ya tenemos programado sacar el producto para una demanda normal”.“Actualmente, con el coronavirus tenemos una demanda extraordinaria, por lo que pusimos toda la estructura de la empresa a disposición de la fabricación del alcohol en gel”, resaltó Aranda.De igual manera, consignó que “también tenemos los repelentes y los insecticidas que son repartidos por las brigadas sanitarias, ya que no dejamos de atender todo lo que es la prevención para el dengue. No nos podemos olvidar de eso”, concluyó.