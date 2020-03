La Sociedad Argentina de Infectologia desaconsejo el uso de barbijos para la prevención del coronavirus

El temor por el coronavirus también se vive en Formosa, y aunque las autoridades sanitarias desaconsejan el uso de barbijos para evitar la enfermedad, este tipo de máscara no se consiguen en las farmacias de nuestro medio, como también existe faltante de alcohol en gel. Expertos indican que al no estar el patógeno suspendido en el aire, el uso del barbijo no previene nada.La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) junto con la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) emitieron un comunicado en el que “desaconsejan el uso de barbijo a la población para la prevención del (coronavirus) 2019-nCoV”. En el texto, explican que “los virus respiratorios, incluyendo el 2019-nCoV, no se encuentran suspendidos en el aire. Es necesario que una persona infectada con dicho virus lo elimine a través de sus secreciones, y solo estarán expuestos quienes se encuentren a corta distancia”.El principal motivo por el que se desaconseja el uso del barbijo es que la misma (enfermedad) no tiene indicación alguna. El barbijo es un sistema de barrera que va a evitar un contagio cuando existe una enfermedad respiratoria transmisible. Desde el Organismo de la Constitución, se Instó a toda la población a estar atentos a las recomendaciones y sugerencias que se den a conocer por las Autoridades Sanitarias Competentes, a partir de haberse confirmado el primer caso en Argentina de coronavirus y esto es importante porque, “los mitos y dudas, así como una serie de recaudos que se trasladan principalmente por las redes sociales y generan temores infundados en toda la sociedad”; son solamente generadores de pánico y por ello, únicamente los profesionales de la salud y especialmente los médicos infectólogos, son los autorizados para otorgar consejos válidos. Ahora sí, el uso del barbijo solo se recomienda para personas que tengan síntomas respiratorios tales como tos, fiebre, dolor de garganta, y que hayan regresado de China en los últimos 14 días o hayan estado en contacto con personas enfermas que hayan regresado de China en los últimos 14 días. Para prevenir la transmisión de esta y de otras infecciones, se recomienda principalmente la higiene de manos y toser o estornudar sobre el pliegue del antebrazo como medidas básicas.