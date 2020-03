Es “muy positivo” el anuncio salarial de Insfrán para el sector docente

El titular del Nucleamiento “Arturo Jauretche”, Herben Núñez Barrios, consideró que es “muy positivo” el anuncio salarial que realizó en la jornada del lunes el gobernador Gildo Insfrán para los agentes estatales y el sector docente.“Consideramos de mucho valor y reconocemos el esfuerzo que hace el Gobierno provincial, en un escenario muy difícil que vive el país que repercute en la comunidad educativa”, afirmó el sindicalista docente.A partir de marzo el sueldo mínimo del docente en la provincia será de $23 mil, con un incremento del 15% que impacta en el básico, lo cual “va a permitir mejorar la pirámide salarial”, dijo.Además de una suma fija que es de $1500 que se incorpora al básico que corresponde al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una suma de carácter no remunerativo de $1500, que abonará la provincia en los meses de marzo, abril, mayo y junio.Opinó que estas medidas son “muy positiva para el docente formoseño” y “vamos a seguir trabajando para que el incremento de todo el año no sea inferior a la inflación”.El anuncio salarial que se acordó con el Gobierno provincial es hasta el mes de junio, indicó, “debido a que no contamos con un presupuesto en el orden nacional, que impide conocer los números reales para el año en curso, pero también era necesario una recomposición de los salarios”.Justamente, el primer mandatario había afirmado en la conferencia de prensa del lunes, en oportunidad de dar a conocer la noticia del anuncio salarial, que se trataba de una medida “transitoria”, que se extiende hasta el mes de junio.Al respecto, Núñez Barrios sostuvo: “Creemos que para junio vamos a tener el Presupuesto Nacional y conocer los números precisos para una mejora mayor en la escala salarial docente”, apuntando que el pedido es que la mejora salarial “no sea inferior a la inflación prevista para este 2020 en el país”.Paritaria nacionalOtro de los temas que abordó el presidente de Nucleamiento “Arturo Jaureche” es sobre la paritaria nacional docente, que la Nación tomó la decisión de reabrir tras los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, quien lo había anulado.El sindicalista refirió que “ese ámbito permitió discutir y negociar no solo lo salarial sino todas las cuestiones de trabajo del sector educativo porque creemos que es el mejor camino para la construcción del sistema educativo del país”.Para concluir dijo que la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, “habla del federalismo y que el norte argentino está en la agenda política del nuevo Gobierno Nacional”, que lleva tres meses de gestión y que en ese tiempo “ya recibimos la visita de dos ministros”, haciendo alusión a Gabriel Katopodis, titular de Obras Públicas de la Nación.“Uno para devolver las obras paralizadas por Macri y el otro para el lanzamiento del ciclo lectivo en el país, que lo hizo desde la provincia”, finalizó.