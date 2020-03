La Policía de Formosa desmiente que el video viralizado en redes sea en territorio provincial

El Comisario Carlos Vera, aclaró que el video viralizado en las redes sociales que muestra a personas jugando fútbol y un móvil policial pidiendo que se retiren a sus casas, no ocurrió en la provincia de Formosa.“No es una situación que se haya dado en la provincia, no pertenece a los efectivos de la institución inclusive la tonada de la persona que habla tampoco es la nuestra”, indicó.Además, se refirió a la serie de operativos que se realizan para concientizar a la ciudadanía y notificar, en algunos casos, del acta vinculada al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por la presidencia de la Nación.“Tenemos que aclarar que hay muy pocas excepciones de personas que pueden circular en la vía publica sin mayores inconvenientes siempre que cuenten con el formulario que lo justifique”, sostuvo.Y agregó: “Lo que se está exigiendo en los controles en capital, interior y rutas, es que las personas que circulan cuenten con el papel que justifica su actividad y presencia en las calles. De no hacerlo, no podrán circular en la vía pública, salvo que sean razones de fuerzas mayor para comprar medicamentos o alimentos de imperiosa necesidad”.También, señaló que durante el fin de semana se confeccionaron más de 25 actas por infracción del DNU y cuatro por alcotest positivo, “lo que da cuenta que hay personas que están saliendo a la vía pública en este estado de ingesta de alcohol”.Y se retuvieron 9 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito y se sacaron de circulación vehículos por falta de documentación obligatoria.Por otro lado, ocho personas fueron demoradas por ebriedad y desorden en distintos barrios de la ciudad capital y de estas, uno tenía un arma blanca en su poder al momento del procedimiento.Por último, Vera reiteró la obligatoriedad de la cuarentena para todas las personas e incitó a que permanezcan en sus casas.