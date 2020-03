González: “Las personas fueron detenidas por ofrecer resistencia violencia ante la indicación del personal policial”

Durante una nueva ronda de prensa que brindó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de gobierno, Jorge González, explicó la situación de las diez personas que quedaron a disposición del juez por violar la cuarentena obligatoria.En ese sentido, aseguró que los hechos ocurrieron en distintos lugares de la provincia y que, en cada caso, las personas “ofrecieron resistencia violenta ante la indicación del personal policial de detenerse para notificarle que debían concurrir a la comisaria a realizar los trámites pertinentes en relación a estas cuestiones que ponen en riesgo la salud pública de todos”.“Tenemos que tener muy en claro, este es un periodo especial, no son vacaciones, son momentos en que tenemos que tomar altísima conciencia social de que quienes mejor nos vamos a cuidar somos nosotros mismos y al hacerlo cuidamos a nuestras familias”, indicó.E insistió: “No circulen por la calle si no es estrictamente necesario: los alimentos en lugares de cercanía, limítense a los movimientos dentro del hogar y en la vereda de su casa para sacar al perro a pasear. Por favor tomemos conciencia, este problema lo vamos a solucionar entre todos con un compromiso solidario”.En esa línea, recordó que el 911 está a disposición para “indicarnos quiénes estarían violando la cuarentena”.Además, confirmó que hay tres causas iniciadas por el artículo 211 del Código Penal, de la intimidación pública, por viralizar información falsa.Por ello, reiteró que el 107 está en permanente atención para la situación sanitaria, “si sospecha de tener síntomas compatibles con esta situación, allí le brindarán las respuestas y orientación necesaria para que todos estemos informados. Y utilicemos los canales de comunicación oficiales”.“Queremos felicitar desde el Consejo Provincial, a todas las personas que llamaron ayer para confirmar la versión que corría del caso negativo de coronavirus. Saludamos esa situación porque nos permite ir asumiendo la consciencia social y ciudadana de que debemos cuidarnos entre todos y difundir solamente la información oficial dada por los canales oficiales”, señaló González.Y agregó: “Queremos resaltar el compromiso de nuestro personal de salud, de seguridad, de nuestros servicios públicos para garantizar a los formoseños que no tengamos dificultades en esta situación de emergencia y también saludar el compromiso de las empresas que tienen la responsabilidad de llevar alimentación, medicamentos, insumos de limpieza a los distintos negocios que deben atender al público”.Video conferencia de Ministros de SaludPor su parte, el ministro de desarrollo humano, José Luis Décima, se refirió a la videoconferencia que mantuvo junto con los otros funcionarios de su cartera, con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.Y argumentó la situación de la entrega de kits a las distintas provincias del territorio nacional.“Se dio prioridad en esta primera entrega a las provincias que están con problemas más serios y en una segunda etapa se harán entrega en lo inmediato de estos kits correspondientes para la certificación de los casos. Formosa está preparada para dicho fin”, sostuvo.También, habló de la proyección del COVID-19 para las próximas semanas en el país y dijo que aún “hay muchos compatriotas que están fuera del país circulando por países donde existe el virus, y que lógicamente por ser una pandemia las probabilidades son múltiples”.“Depende de todos los argentinos y formoseños de que tengamos conciencia real de esta cuestión, tomemos las medidas correspondientes en serio para poder dar la meseta que pretendemos llevar adelante, pero depende de la seriedad con la cual actuemos y con responsabilidad cada uno de la previsibilidad de esto”, expresó Décima.Por último, el ministro González aseveró: “Esto no es vacaciones, vamos a ir ajustando cada vez más los controles, si cumplimos adecuadamente los deberes ciudadanos que tenemos en esta emergencia, vamos a salir adelante”.“A los que no cumplen se lo vamos a hace entender con la justicia, porque nadie puede poner en riesgo la salud de los formoseños”, concluyó.