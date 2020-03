La Defensoría restringe sus atenciones

-No se permitirán ingresar más de 6 personas a la Institución y deberán guardar una distancia de 1,5 metros entre los mismos y también con el personal de mesa de entradas, como así con los profesionales que los asesoren posteriormente. Se pidió a todos los usuarios y consumidores utilizar las líneas telefónicas y los medios electrónicos para concretar reclamos y denuncias, exigiendo además que no se concurra con niñas/os y adolescentes a la Institución-El Organismo de la Constitución, que preside el Dr. José Leonardo Gialluca, solamente atenderá de manera presencial los casos de estricta urgencia y priorizará la respuesta a los mayores de 65 años que requieran atención personalizada, la cual se realizará observando estrictas medidas de prevención. Todo ello, en consonancia con los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional del Presidente Alberto Fernández para combatir la pandemia de Covid-19 (conocido como Coronavirus), la Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, por ello, implementó una nueva serie de medidas a los fines de evitar la concentración de personas y proteger a los grupos de riesgo más afectados por este nuevo virus. En este sentido, se pidió a la población a consultar o hacer reclamos y denuncias a través de los teléfonos 3704 – 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770 – 3704 – 365924 (whatsapp) y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.La Institución pondrá además a disposición de todo el personal que atienda al público los elementos de protección recomendados por las autoridades sanitarias y las personas que se acerquen para realizar un reclamo que merezca atención personal deberán firmar una Declaración Jurada, donde conste que no estuvieron en países afectados por el Covid-19 en los últimos 14 días. También se les solicitará que desinfecten sus manos con alcohol en gel y no se permitirán más de seis personas en la sala de espera, debiendo las presentes guardar una distancia de 1,5 metro entre ellas y también con el personal de mesa de entradas del Organismo y los profesionales que posteriormente atiendan cada caso en particular. Se determinó reprogramar el cronograma de reuniones Institucionales por las mismas razones ya mencionadas. Es por ello que, desde la Defensoría del Pueblo, se exhortó una vez más a la población de toda la provincia de Formosa a cumplir con las pautas establecidas por las Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales en el marco de la emergencia sanitaria y a permanecer en sus hogares dentro de lo posible, para limitar la circulación del virus. También reiteró la importancia de utilizar los canales digitales para realizar consultas en este contexto, principalmente a personas mayores de 65 años, inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, personas que presenten síntomas que concuerden con un posible diagnóstico de coronavirus y asimismo, recordó que todas estas medidas se toman, “en beneficio de todos, por lo que se apeló a la comprensión y a evitar discusiones estériles, cuando lo que está en juego no es nada más ni nada menos que la salud y la vida de toda nuestra Comunidad”.