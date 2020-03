El IPS suspenderá las actividades en las casas de solidaridad pero continuarán los servicios de vianda

El administrador del Instituto de Asistencia Social (IPS), Hugo Arrúa, explicó el protocolo queaplicará la institución para afrontar la pandemia del coronavirus en la provincia.“Estamos en pleno protocolo de acción, con la decisión del gobierno provincial de adecuarse a loque estableció el gobierno nacional, nosotros llevamos a los hechos cada una de las acciones con elfin de dejar de concientizar y cuidar a una franja muy importante que son los adultos mayores, yque justamente se establece como una de las franjas de edad más vulnerables para la pandemia”,sostuvo.En ese sentido, relató que luego de una reunión que mantuvieron con los encargados y encargadasde las casas de la solidaridad, decidieron suspender la asistencia de adultos mayores pero no así elservicio nutricional que brindan todos los días.“Insistimos que en lo posible sean familiares de los adultos mayores los que busquen, para que ellosno salgan de sus casas y que al mediodía o tipo 11.30 de la mañana que vengan a buscar elalmuerzo y la cena para llevar a su domicilio sin necesidad de salir de la casa”, solicitó Arrúa.Y aclaró: “Sabemos que muchos viven con su familia pero también están aquellos que viven solos yesos generalmente si no están en la casa, está en la casa de la solidaridad, pero estamos pensandoque al no venir a la casa de la solidaridad lo más probable es que quieran salir a la casa de otroadulto mayor, juntarse y naturalmente sabemos que este es uno de los riesgos fundamentales quepuede haber, tener contacto con otras personas”.Por este motivo, diseñaron un material gráfico que presenta cinco puntos específicos para cumplir,que serán repartidos junto con las viandas para que ellos “puedan leer y tomar conciencia del interésque significa quedarse en sus casas”.“Y nosotros vamos a tratar de hacer un seguimiento, este es el ámbito que nos compete a nosotrosdesde el gobierno, por eso vamos a extremar recursos para tratar de que se cumpla”, aseguró elfuncionario.Por otro lado, recordó que el 10 de cada mes, cobran sus beneficios del IPS y que los que aún nohan ido a cobrar, apelan a la responsabilidad de la familia que le realicen el trámite. Además,esperan la resolución del Banco Formosa que determinará un horario de atención exclusivo paraesta franja etaria.En ese contexto, reiteró que las demás actividades que se realizan en las Casas de la solidaridad delos barrios quedan suspendidas y que el mismo instructivo que distribuirán entre los beneficiarios,estará en tamaño más grande en todas las sedes y la oficina del IPS, a modo de concientización.“Vamos a tratar de seguir el protocolo cumpliéndolo en su máxima expresión, para que entiendanque si colaboramos todos, indudablemente vamos a sortear este difícil momento que vive elmundo”, aseveró.Y agregó: “Tenemos al Paraguay en un estado crítico en este momento, al Chaco con varios casosdetectados y nosotros estamos muy cerca de esto, yo creo que a medida que tomemos conciencia, lamayoría de los adultos mayores, vamos a estar ayudándonos a ayudarnos”.Por último, anticipó que sigue la atención médica en el IPS con turnos disponibles para casosparticulares pero que cada encargada o encargado, que detecte una situación anómala debe dar avisoal Instituto.“Para la pandemia agregamos el mismo material que nos dieron del ministerio de desarrollo dondehay un teléfono, 107, para llamar de forma urgente de existir alguna duda sobre la reacción decualquier formoseño que crea poder tener este mal”, señaló.Y sentenció: ”Es exclusivo para este tipo de dolencia, no llamar para cualquier otra cosa que no sealo específico para darle la oportunidad a la parte médica de trabajar de manera específica sobrecasos sospechosos”.