"Hay una primera victoria: Ya nada volverá a ser como antes"

Un 8 de marzo, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema "Pan y Rosas" para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil.Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Distintos movimientos, sucesos y movilizaciones se dieron a partir de ese episodio que sirvió de referencia para fijar la fecha del Día Internacional de la Mujer en el 8 de marzo.En la actualidad las marchas de mujeres se van haciendo cada vez más masivas, producto de la militancia en distintos ámbitos y la unión para enfrentar causas comunes. Las feministas, las lesbianas, las bisexuales, las trans, las travestis, las niñas, las pibas, las mujeres campesinas, las trabajadoras rurales, las mujeres de la economía popular, las mujeres de los pueblos originarios, las migrantes, las trabajadoras comunitarias, las estudiantes, las académicas, las cooperativitstas, las jubiladas, las mujeres de los sindicatos, las mujeres de los partidos políticos, las periodistas las artistas, las ama de casa, las precarizadas, mujeres en general que van tomando conciencia feministas del camino recorrido y el camino a transitar juntas por y para todas."Acá estamos, cada día vamos a ser más, muchas más, porque levantadas y organizadas luchamos para que no nos maten, no nos desaparezcan, no nos violen, y no vulneren nuestros derechos". Ese es el espíritu para esta jornada tan importante para todas.Como dijo Cristina Fernández de Kirchner "Han recorrido un largo camino muchachas. la profundización del cambio cultural logrado demandará más fuerza y unidad...No lo duden ni un instante.El Partido Intransigente, siempre aportando a este movimiento social que pide el reconocimiento de capacidades, de lucha, de derechos, exige la intervención del estado para la protección absoluta de toadas las mujeres argentinas.