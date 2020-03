Asumió nueva autoridad en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNaF

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Esp. Augusto Parmetler, puso en funciones a la nueva secretaria administrativa de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), Esp. Nilda Rotela.Fue este viernes 6, en el Rectorado de la UNaF, donde también asistieron la secretaria general académica de la UNaF, Dra. Mónica Daldovo; la decana de la FCS, Lic. Elisa Acosta; y la vicedecana de la unidad académica, Lic. Valeria Dellamea."Estuvimos poniendo en funciones a la señora Nilda Rotela, quien es una no docente de mucha trayectoria en la FCS", subrayó la Dra. Daldovo, destacando que "tiene un estricto y excelente manejo de la cuestión administrativa y también se desempeña como docente de esa Facultad. Consideramos que es un momento en el cual necesitamos dinamizar y continuar refuncionalizando la FCS, por ello decidimos incorporar a esta persona al equipo de conducción de la unidad académica"."Como Rotela ya viene trabajando en los requerimientos de la CONEAU durante todo el verano con un equipo de gente en lo administrativo, lo curricular, lo institucional y hasta lo edilicio, va a continuar en esa línea para dar cumplimiento a estos requisitos", precisó, marcando que el objetivo "es optimizar el funcionamiento de las carreras que se dictan en la FCS".Por su parte, la flamante secretaria administrativa Rotela señaló que "soy empleada de la Universidad, estoy en la Dirección de Asuntos Académicos. Me llamó el señor rector de la UNaF, me pidió colaboración y si podía aceptar el cargo de secretaria administrativa de la FCS"."Es una gran responsabilidad para mí asumir este cargo, así que acepté para colaborar en todo lo que sea necesario con la institución, de manera de llevar adelante la gestión de la Facultad de Ciencias de la Salud", enfatizó.Puntualizó que "el desafío comenzó desde el momento de iniciar el proceso de acreditación con la CONEAU, en la carrera de Enfermería, en el cual estuve colaborando como personal docente y no docente. Fue un arduo trabajo durante los meses de diciembre y enero, trabajamos intensamente y creo que estamos bien respecto del objetivo. Presentamos todas las documentaciones y se hizo una gran tarea y un gran aporte, así que esperamos ahora lograr la acreditación"."Seguimos trabajando en pos de ese objetivo, para mejorar y acreditar la carrera, la cual tiene un caudal importantísimo de alumnos", cerró.