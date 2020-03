Diakovsky adquirió maquinaria retroexcavadora para el municipio de Pirané

El intendente de la localidad de Pirané, Mario Diakovsky, acompañado por funcionarios y la presidenta del HCD, Yessica Palacios, informó acerca de la nueva maquinaria adquirida a tres meses de gestión, y adelantó que la semana entrante recibirán un tractor doble tracción que beneficiará a los agricultores de la zona.En este sentido, Diakovsky comentó que la adquisición de la nueva retroexcavadora New Holland, pudo hacerse realidad gracias a la Coparticipación y el esfuerzo de la municipalidad.Explicó que “La preocupación más fuerte que tiene todo municipio es el parque automotor -que desde ahí se brinda la mayoría de los servicios- y estábamos con problemas en una máquina retroexcavadora, que cumple las funciones de cargar los camiones, hacer cuneteo, alcantarillado; y lo más esperado por nuestros ladrilleros es que se pueda sacar la tierra para que ellos puedan trabajar con sus ladrillos”.En este punto, indicó que la municipalidad de Pirané “Gracias a un gran esfuerzo y el apoyo provincial, pudo obtener la maquinaria necesaria para tales trabajos, “hemos adquirido con parte de la coparticipación que nos ha enviado el gobernador Insfrán, una retroexcavadora cero kilómetro New Holland, doble tracción, con aire acondicionado”.“En estos tres meses hemos apretado el bolsillo, cuidado al personal, y pudimos adquirir esta importante máquina. Tal vez parece poca cosa pero para nosotros es mucho, es una máquina polifuncional, yo que fui maquinista por más de veinte años sé del valor de esta máquina”, resaltó Diakovsky.Más maquinariaAdemás, informó que desde la Municipalidad se presentó ante el doctor Insfrán el pedido para la adquisición de un tractor doble tracción, “Esta gestión es pensando también en nuestros colonos, nuestros agricultores, para poder romearle, cultivarle la tierra”.“Y la buena noticia es que el tractor ya está en Formosa capital, la secretaria general de la Municipalidad, la Dra. Rivero ya firmó los papeles así que la semana próxima estaríamos recibiendo ese tractor”, continuó.Pirané recibirá además, en los próximos días, por parte del Gobierno de Formosa, un camión compactador de basura.El jefe comunal, dijo para finalizar que “la combi que adquirimos la semana pasada fue gestión de la Dra. Palacios, que demuestra la buena administración de la presidenta y de todos los concejales”.“Trabajamos con nuestro equipo pero también con equipo de la oposición, y quiero reconocer el acompañamiento de quienes no son de nuestro Partido, pero reconocen en nosotros estas ganas de querer trabajar y hacer bien las cosas”, cerró.