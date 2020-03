Exigen sancionen a los especuladores y formadores de precios

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, por intermedio de su -Dirección de Defensa al Usuario y Consumidor-, solicitó a la Secretaría de Comercio Interior de Nación, a cargo de Paula Irene Español, que aplique sanciones ejemplificadoras a quienes incumplen el Programa de Precios Cuidados y en un contexto en el que el costo de las tarifas y de los combustibles se halla congelado, (subieron desde ayer los combustibles de YPF entre 13 y 15 centavos como consecuencia del alza del impuesto al dióxido de carbono) aplican aumentos injustificados a los productos de la Canasta Básica Familiar. El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, remarcó que: “Si se pretende una reactivación económica del país, antes que nada, es preciso poner freno al incremento de las mercaderías producto de la formación de oligopolios y la desmedida intermediación. Estos son dos cánceres que tiene la economía argentina, subrayó el funcionario. Es sabido que un reducido número de empresas, que pueden circunscribirse a dos grandes grupos económicos manejan el mercado alimenticio argentino y, hasta ahora, como en ese famoso cuento, todos saben cuál es el origen del problema, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Lo mismo pasa con la intermediación, es de no creerse, pero el litro de leche en los tambos, por citar un solo ejemplo cuesta $ 7,50 y en las góndolas la compramos a $ 60 o $ 70. Llega de esa manera porque al citado oligopolio, se le suma la interminable cadena de intermediadores que no agregan nada a los productos, más que un mayor valor fundada en su intervención. No hay que descartar que lo que se esté operando en el mercado nacional sea una represalia a la recientemente aprobada Ley de Góndolas que obligará a las grandes marcas a competir en precio y calidad con las pymes nacionales. Sea la razón que fuere, agregó el Ombudsman, no habrá aumentos de salarios que resistan a la escalada de precios que, como afirmara, no tiene justificativo alguno. El Estado Nacional, dispone de las herramientas legales para poner freno a los avances especulativos de los grandes holdings de empresas, que solo tienen abierto un ojo, el de la rentabilidad que puedan obtener prevaleciéndose de la necesidad de los consumidores, quienes no tienen otra alternativa que la de adquirir sus productos al precio que les impongan, puesto que no se vive sin comer. Mientras mantienen cerrado el otro ojo, con el que deberían mirar que la empresa sólo puede desarrollarse en un contexto social y económico favorable.Es por ello que, debemos apostar siempre a la expansión con rentabilidad razonable y no a la mera especulación por el solo crecimiento económico empresarial. La situación actual, finalizó diciendo el funcionario, amerita la imposición de contundentes sanciones económicas para desalentar las maniobras que actualmente causan la pérdida del nivel adquisitivo de los argentinos, pues el progreso sólo se entenderá cuando el salario avance sobre la inflación y ello solo será posible si, desde el comienzo, se frena la formación distorsiva de precios de las mercaderías producto de los abusos y las ansias desmedidas de ganancias arbitrarias sobre los alimentos, que termina perjudicando a las franjas sociales menos pudientes y así es que en el mes de febrero las pastas secas registraron subas de un (+10,1%), Conservas (+10,1%), Infusiones (+8,7%), Panificados (+8,5%), Lácteos (+6,4%), pescados y mariscos (+5,9%). En Electrodomésticos: Audio (+30,2%), Celulares (+8,1%), Heladeras (+8,1%) y Climatización (+8%); y, A su vez, se registraron algunas bajas entre las que se destacan: Textiles para el hogar (-4,8%) y Muebles de Jardín (-4,1%); datos de CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz).