El 15% de aumento se destaca ante el de otras provincias

El contador Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa, destacó que el aumento brindado por el gobernador Gildo Insfrán es "totalmente diferencial al de otras provincias".En este sentido, advirtió que el mismo tendrá un impacto positivo sobre la economía formoseña, "Se va volcar a las calles más de 3 mil millones de pesos y repercute inmediatamente en el consumo interno. Esto por ahí la gente no lo está interpretando".Agregó que "Esta es una alternativa -para mí no esperada- por el importe del 15 por ciento, que es totalmente diferencial a otras provincias. Un salario mínimo para los empleados estatales de $21600 y de $23000 para los docentes, es una herramienta muy importante en este momento tan difícil que está pasando el país".Zanin contextualizó la crisis económica de la Argentina, "El gobernador manifestó que no podemos aprobar un presupuesto provincial si aún no está aprobado el presupuesto nacional; recordemos que todas las provincias viven de la coparticipación"."Conociendo al gobernador de nuestra provincia, no me quedan dudas de que en el mes de junio se volverá a dialogar sobre un incremento. Él manifestó en la Legislatura que trabaja para los que menos tienen, y lógicamente para los trabajadores, dijo que esto es un anticipo y que en el mes de junio se va volver a conversar", continuó el contador.Para Zanin, una vez que la economía del país vuelva a su cauce y se encaminen los pagos con los acreedores internos y externos se manejarán valores concretos."Recién ahora estamos volviendo a tener un gobierno federal, padecimos un gobierno unitario, que trabajaba solamente para las grandes corporaciones y los sistemas netamente financieros. Vamos bien encaminados", cerró.